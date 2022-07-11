В Укренерго розповіли, кого і чому відключать від електроенергії 7 листопада

Для стабільної та збалансованої роботи енергосистеми треба скоротити споживання на 30%.

Віялові відключення світла у Києві, а також у Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Про це в неділю, 6 листопада, повідомляє компанія Укренерго.

У компанії додали, що у цих регіонах мережа отримала найбільші ушкодження. Також в Укренерго попереджають, що, крім віялових відключень електроенергії, можуть бути і аварійні.

"Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" на 7 листопада прогнозує дефіцит в енергосистемі та надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання на завтра для споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях", – повідомляється на сайті компанії.

Для стабільної та збалансованої роботи енергосистеми треба скоротити споживання на 30%.

"З 6:00 і до кінця доби будуть введені в дію графіки планових обмежень. Окрім того, обленерго можуть проводити екстрені обмеження споживання, застосовуючи графіки аварійних відключень", – повідомляють в Укренерго.

Відзначається, що такі заходи необхідні, щоб уникнути дефіциту та не допустити перенавантаження високовольтної інфраструктури.

Як повідомлялося, росія проводить масовані атаки на українську енергетичну інфраструктуру із 10 жовтня. Загарбники цілять ракетами та іранськими дронами як по об'єктах генерації, так і по системі передачі електроенергії.