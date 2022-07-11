В Укренерго розповіли, кого і чому відключать від електроенергії 7 листопада
Віялові відключення світла у Києві, а також у Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.
Про це в неділю, 6 листопада, повідомляє компанія Укренерго.
У компанії додали, що у цих регіонах мережа отримала найбільші ушкодження. Також в Укренерго попереджають, що, крім віялових відключень електроенергії, можуть бути і аварійні.
"Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" на 7 листопада прогнозує дефіцит в енергосистемі та надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання на завтра для споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях", – повідомляється на сайті компанії.
Для стабільної та збалансованої роботи енергосистеми треба скоротити споживання на 30%.
"З 6:00 і до кінця доби будуть введені в дію графіки планових обмежень. Окрім того, обленерго можуть проводити екстрені обмеження споживання, застосовуючи графіки аварійних відключень", – повідомляють в Укренерго.
Відзначається, що такі заходи необхідні, щоб уникнути дефіциту та не допустити перенавантаження високовольтної інфраструктури.
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