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В "Укренерго" закликали українців економити світло

Хоча б на 10%
Якщо у пікові години (вранці і ввечері) Україна зменшить споживання електроенергії на 10%, то подолає період надзвичайного стану в енергетиці без проблем
В "Укренерго" закликали українців економити світло Фото: real-vin.com

Про це у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook заявив очільник НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук.

"Якщо хоча б 10% промисловості, яка працює в першу зміну, перенесуть свою роботу на нічний час доби або хоча б 10% населення обмежать споживання електроенергії вранці та ввечері – країна без проблем пройде цей важкий період. Тому звертаюся до керівництва територіальних громад і до населення, і до промисловості - попрацюйте усвідомлено над цим питанням", - зазначив Ковальчук.

Також він підкреслив, що енергогенеруючі компанії, які використовують дефіцитний вугілля антрацитної групи для роботи своїх теплоелектростанцій, вже в квітні 2017 року повинні налагодити поставки цього виду палива, незалежно від джерела його походження для підтримання стабільної роботи енергосистеми України.

Нагадаємо, згідно з розпорядженням уряду №103, надзвичайний стан в енергетиці України набув чинності з 16 лютого.

Відзначимо, що на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.
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16 02 2017 20:56
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