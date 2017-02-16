В "Укренерго" закликали українців економити світло
Про це у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook заявив очільник НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук.
"Якщо хоча б 10% промисловості, яка працює в першу зміну, перенесуть свою роботу на нічний час доби або хоча б 10% населення обмежать споживання електроенергії вранці та ввечері – країна без проблем пройде цей важкий період. Тому звертаюся до керівництва територіальних громад і до населення, і до промисловості - попрацюйте усвідомлено над цим питанням", - зазначив Ковальчук.
Також він підкреслив, що енергогенеруючі компанії, які використовують дефіцитний вугілля антрацитної групи для роботи своїх теплоелектростанцій, вже в квітні 2017 року повинні налагодити поставки цього виду палива, незалежно від джерела його походження для підтримання стабільної роботи енергосистеми України.
Нагадаємо, згідно з розпорядженням уряду №103, надзвичайний стан в енергетиці України набув чинності з 16 лютого.
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