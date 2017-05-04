В "Укрнафті" проводять обшуки

У головному офісі компанії "Укрнафта" проходять обшуки.

"Джерело в "Укрнафті" повідомило про маски-шоу. Відбуваються прямо зараз. Деталі з'ясовую. Офіс "Укрнафти" на Несторівському провулку 3-5, Київ. До одного з регіональних офісів приїхали слідчі НАБУ", - повідомила в Facebook народний депутат Вікторія Войціцька.

Крім того, за її даними, Національне антикорупційне бюро проводить слідчі дії в одному з регіональних офісів компанії.