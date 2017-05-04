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В "Укрнафті" проводять обшуки

За даними нардепа Войціцької, слідчі дії проводить НАБУ
У головному офісі компанії "Укрнафта" проходять обшуки.
В "Укрнафті" проводять обшуки Фото: з вільних джерел

"Джерело в "Укрнафті" повідомило про маски-шоу. Відбуваються прямо зараз. Деталі з'ясовую. Офіс "Укрнафти" на Несторівському провулку 3-5, Київ. До одного з регіональних офісів приїхали слідчі НАБУ", - повідомила в Facebook народний депутат Вікторія Войціцька.

Крім того, за її даними, Національне антикорупційне бюро проводить слідчі дії в одному з регіональних офісів компанії.

Нагадаємо, що Антимонопольний комітет України наклав штраф на компанію "Укртатнафта" (Кременчуцький нафтопереробний завод) і п'ять афілійованих із групою "Приват" компаній у розмірі 1 371,27 млн грн за змову на аукціонах з продажу сирої нафти і газового конденсату видобутку компанії "Укрнафта" в березні-липні 2015 року.

Детективи Національного антикорупційного бюро 1 лютого провели 16 обшуків в різних містах України в рамках досудового розслідування за фактом заволодіння нафтою ПАТ "Укрнафта" на загальну суму понад 7,7 млрд гривень.

 

 

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05 04 2017 12:34
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