В "Укрнафті" проводять обшуки
"Джерело в "Укрнафті" повідомило про маски-шоу. Відбуваються прямо зараз. Деталі з'ясовую. Офіс "Укрнафти" на Несторівському провулку 3-5, Київ. До одного з регіональних офісів приїхали слідчі НАБУ", - повідомила в Facebook народний депутат Вікторія Войціцька.
Крім того, за її даними, Національне антикорупційне бюро проводить слідчі дії в одному з регіональних офісів компанії.
Нагадаємо, що Антимонопольний комітет України наклав штраф на компанію "Укртатнафта" (Кременчуцький нафтопереробний завод) і п'ять афілійованих із групою "Приват" компаній у розмірі 1 371,27 млн грн за змову на аукціонах з продажу сирої нафти і газового конденсату видобутку компанії "Укрнафта" в березні-липні 2015 року.
Детективи Національного антикорупційного бюро 1 лютого провели 16 обшуків в різних містах України в рамках досудового розслідування за фактом заволодіння нафтою ПАТ "Укрнафта" на загальну суму понад 7,7 млрд гривень.
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