В "Укроборонпромі" просять не поширювати дані про переміщення техніки й озброєння

В областях, де введено воєнний стан, підприємства концерну працюватимуть в особливому режимі

В "Укроборонпромі" заявили про зміни у роботі підприємств, які входять до складу державного концерну, у зв'язку із запровадженням воєнного стану.

Підприємства "Укроборонпрому", які розташовані у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, працюватимуть в особливому режимі, інформує прес-служба концерну.

Зокрема, він включає можливу зміну графіку їхньої роботи, виробничої діяльності та виконання завдань пов‘язаних із функціонуванням державної системи цивільного захисту.

"З огляду на особливий режим роботи цих підприємств "Укроборонпрому", порядок доступу представників ЗМІ на їхню територію може зазнати змін", - йдеться у повідомленні.

Також в "Укроборонпромі" закликали не поширювати у будь-який спосіб інформацію про переміщення військової техніки та озброєння.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект № 9338, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.