В "Укроборонпромі" просять не поширювати дані про переміщення техніки й озброєння
Підприємства "Укроборонпрому", які розташовані у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, працюватимуть в особливому режимі, інформує прес-служба концерну.
Зокрема, він включає можливу зміну графіку їхньої роботи, виробничої діяльності та виконання завдань пов‘язаних із функціонуванням державної системи цивільного захисту.
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"З огляду на особливий режим роботи цих підприємств "Укроборонпрому", порядок доступу представників ЗМІ на їхню територію може зазнати змін", - йдеться у повідомленні.
Також в "Укроборонпромі" закликали не поширювати у будь-який спосіб інформацію про переміщення військової техніки та озброєння.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект № 9338, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.
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