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В Укроборонпромі заявили про припинення співпраці з російською компанією

Тривалий час Україна співпрацювала з російською компанією "Волга-Днєпр" на замовлення країн-членів НАТО в галузі авіаційних перевезень
"Укроборонпром" повністю розірвав будь-яку співпрацю із російського авіакомпанією "Волга-Днєпр".
В Укроборонпромі заявили про припинення співпраці з російською компанією Фото: zn.ua

Про це заявив заступник генерального директора держконцерну "Укроборонпром" Денис Гурок під час брифінгу на заводі "Антонов", пише "Укрінформ".

"Україна повністю припинила співпрацю з російською компанією "Волга-Днєпр» в галузі авіаційний перевезень. Перевезення на замовлення країн НАТО Україна виконує самостійно",- заявив Гурок.

Як відомо, тривалий час Україна співпрацювала з російською компанією "Волга-Днєпр" на замовлення країн-членів НАТО в галузі авіаційних перевезень.

Раніше повідомлялося, що державне підприємство "Антонов" планувало до кінця року згорнути всі спільні проекти з російською транспортною компанією "Волга-Дніпро".

Нагадаємо, державний концерн "Укроборонпром" спростував заяви нардепа від партії "УКРОП" Віталія Купрія про те, що підприємства держконцерну обслуговуються в банках з російським капіталом.

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20 01 2017 20:56
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