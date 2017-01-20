В Укроборонпромі заявили про припинення співпраці з російською компанією
Про це заявив заступник генерального директора держконцерну "Укроборонпром" Денис Гурок під час брифінгу на заводі "Антонов", пише "Укрінформ".
"Україна повністю припинила співпрацю з російською компанією "Волга-Днєпр» в галузі авіаційний перевезень. Перевезення на замовлення країн НАТО Україна виконує самостійно",- заявив Гурок.
Як відомо, тривалий час Україна співпрацювала з російською компанією "Волга-Днєпр" на замовлення країн-членів НАТО в галузі авіаційних перевезень.
Раніше повідомлялося, що державне підприємство "Антонов" планувало до кінця року згорнути всі спільні проекти з російською транспортною компанією "Волга-Дніпро".
Нагадаємо, державний концерн "Укроборонпром" спростував заяви нардепа від партії "УКРОП" Віталія Купрія про те, що підприємства держконцерну обслуговуються в банках з російським капіталом.
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