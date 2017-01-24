В "Укроборонсервісі" пояснили, чому вироблятимуть гвинтівки М16

Модифіковану американську штурмову гвинтівку М16 вироблятимуть в Україні через моральну застарілість, а також брак традиційних для вітчизняних силових структур Автоматів Калашникова.

"Точну кількість цього озброєння, що знаходиться на складах, оцінити неможливо. Ініціюючи проект М4 (сучасна модифікація штурмової гвинтівки М16 - прим. ред.), ми виходили з того, що рано чи пізно запас старих автоматів на складах буде вичерпаний", - сказав заступник директора "Укроборонсервісу" Денис Шарапов, інформує "Інтерфакс-Україна".

Він висловив переконання, що дуже ризиковано використовувати зброю, яку виробляє країна-агресора, враховуючи перспективи подальшого розвитку відносин з нею.

"Враховуючи півмільйонну армію силовиків, Україні для переозброєння потрібна колосальна кількість стрілецької зброї. І далеко не всі країни сьогодні готові поставляти у країну, що воює, зброю та технології їх виробництва", - зазначив Шарапов.

За його словами, у проекті організації виробництва сучасних штурмових гвинтівок Україну підтримали лише виробники із США.

"Компанія Aeroscraft на рівні Держдепу США отримала необхідні дозволи на поставку до України штурмової гвинтівки М4, конструкторської документації й технологій виробництва", - пояснив співробітник "Укроборонсервісу".

Він також підкреслив, що мова йде про поставки саме військової модифікації гвинтівки, яку використовує армія США. Зокрема, вона має підствольний гранатомет і каліматорний приціл.

За словами Шарапова, випробування нової стрілецької зброї планують завершити до кінця 2017 року.

Нагадаємо, що державне підприємство "Укроборонсервіс" і американська Aeroscraft 3-го січня 2017 року підписали меморандум про співпрацю.

Також "Укроборонпром" планує передати першу партію українських M16 у бойові підрозділи армії. Відгуки бійців дозволять внести необхідні зміни перед початком масового виробництва.