В "Укробронопромі" заявили, що не постачають свою продукцію Росії з 2014 року

Підприємства, що входять до складу ДК "Укроборонпром", не продають свою продукцію Росії.

Про це повідомила прес-служба "Укроборонпрому".

"Ми не ведемо торгівлю з країною-агресором, як це передбачено розпорядженням Кабміну від 2014 року. Концерн контролює, щоб жодна гайка не потрапила до ворога. Не виключено, що інші оборонні заводи, які не входять до складу "Укроборонпрому", продовжують співпрацювати з Росією в обхід законодавства України. Однак наші підприємства суворо дотримуються нормативних актів держави", - відзначили в концерні.

Як додали в "Укроборонпромі", з середини 2014 концерн не тільки зупинив будь-яку торгівлю з країною-агресором, але і активно запустив програму заміщення російських комплектуючих.

"Наш вектор чіткий і зрозумілий: відмова від російських деталей і їх заміщення вітчизняними. Кооперація з підприємствами майже в кожній області допомагає впоратися з цим завданням. А оцінку тим заводам, які поступаються інтересами держави і продовжують співпрацювати з ворогом, дадуть спецслужби", - сказали в "Укроборонпромі".

Нагадаємо, згідно із даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру у минулому 2016 році найбільшим покупцем української продукції військового призначення стала країна-агресор Росія.