Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

В "Укробронопромі" заявили, що не постачають свою продукцію Росії з 2014 року

В "Укроборонпромі" активно запустили програму заміщення російських комплектуючих
Підприємства, що входять до складу ДК "Укроборонпром", не продають свою продукцію Росії.
В "Укробронопромі" заявили, що не постачають свою продукцію Росії з 2014 року Фото: zn.ua

Про це повідомила прес-служба "Укроборонпрому".

"Ми не ведемо торгівлю з країною-агресором, як це передбачено розпорядженням Кабміну від 2014 року. Концерн контролює, щоб жодна гайка не потрапила до ворога. Не виключено, що інші оборонні заводи, які не входять до складу "Укроборонпрому", продовжують співпрацювати з Росією в обхід законодавства України. Однак наші підприємства суворо дотримуються нормативних актів держави", - відзначили в концерні.

Як додали в "Укроборонпромі", з середини 2014 концерн не тільки зупинив будь-яку торгівлю з країною-агресором, але і активно запустив програму заміщення російських комплектуючих.

"Наш вектор чіткий і зрозумілий: відмова від російських деталей і їх заміщення вітчизняними. Кооперація з підприємствами майже в кожній області допомагає впоратися з цим завданням. А оцінку тим заводам, які поступаються інтересами держави і продовжують співпрацювати з ворогом, дадуть спецслужби", - сказали в "Укроборонпромі".

Нагадаємо, згідно із даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру у минулому 2016 році найбільшим покупцем української продукції військового призначення стала країна-агресор Росія.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 02 2017 20:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Реальність, яку бояться визнати - закон про статус окупованих територій

Реальність, яку бояться визнати - закон про статус окупованих територій

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat