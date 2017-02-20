В "Укробронопромі" заявили, що не постачають свою продукцію Росії з 2014 року
Про це повідомила прес-служба "Укроборонпрому".
"Ми не ведемо торгівлю з країною-агресором, як це передбачено розпорядженням Кабміну від 2014 року. Концерн контролює, щоб жодна гайка не потрапила до ворога. Не виключено, що інші оборонні заводи, які не входять до складу "Укроборонпрому", продовжують співпрацювати з Росією в обхід законодавства України. Однак наші підприємства суворо дотримуються нормативних актів держави", - відзначили в концерні.
Як додали в "Укроборонпромі", з середини 2014 концерн не тільки зупинив будь-яку торгівлю з країною-агресором, але і активно запустив програму заміщення російських комплектуючих.
"Наш вектор чіткий і зрозумілий: відмова від російських деталей і їх заміщення вітчизняними. Кооперація з підприємствами майже в кожній області допомагає впоратися з цим завданням. А оцінку тим заводам, які поступаються інтересами держави і продовжують співпрацювати з ворогом, дадуть спецслужби", - сказали в "Укроборонпромі".
Нагадаємо, згідно із даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру у минулому 2016 році найбільшим покупцем української продукції військового призначення стала країна-агресор Росія.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану