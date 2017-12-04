В "Укрпошті" провели капітальний ребрендинг

"Укрпошта" презентувала оновлений бренд. Держпідприємство змінило логотип, бренд-бук, слогани та стратегію розвитку.

"Відтепер основним візуальним символом Укрпошти замість крилатого конверту поштовий ріжок, який, підкреслюючи символи поштової служби, трансформується у значок геолокації – пін. Візуальний символ – це компас, який вказує напрями відправлень у різні сторони світу", - повідомляє прес-служба компанії у Facebook.



Фото: "Укрпошта"

Зауважується, що нову концепцією бренду розроблено рекламною агенцією "Saatchi&Saatchi" для компанії Укрпошта безкоштовно.



Фото: "Укрпошта"

За словами генерального директора ПАТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського, окрім слогану "Головна пошта країни" було розроблено спільно з партнерами ще один – "Здатні дивувати".

"Ми активно працюємо над вдосконаленням послуг, розробляємо і вводимо нові, змінюємо та перебудовуємо виробничі процеси, намагаємось повернути втрачені позиції на ринку. Такі зміни неможливо реалізувати повною мірою без змін у свідомості як наших працівників, так і клієнтів. Розробка нового корпоративного стилю і бренду є такою ж необхідністю для процесу трансформації компанії, як оновлення автопарку чи корпоратизація підприємства", – додав Смілянський.

У лютому в компанії заявили, що на кур'єрській доставці державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" незабаром працюватимуть 200-250 електромобілів.

Нагадаємо, "Укрпошта" планує привести в Україну Amazon вже до кінця 2017 року.