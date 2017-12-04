В "Укрпошті" провели капітальний ребрендинг
"Відтепер основним візуальним символом Укрпошти замість крилатого конверту поштовий ріжок, який, підкреслюючи символи поштової служби, трансформується у значок геолокації – пін. Візуальний символ – це компас, який вказує напрями відправлень у різні сторони світу", - повідомляє прес-служба компанії у Facebook.
Фото: "Укрпошта"
Зауважується, що нову концепцією бренду розроблено рекламною агенцією "Saatchi&Saatchi" для компанії Укрпошта безкоштовно.
Фото: "Укрпошта"
За словами генерального директора ПАТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського, окрім слогану "Головна пошта країни" було розроблено спільно з партнерами ще один – "Здатні дивувати".
"Ми активно працюємо над вдосконаленням послуг, розробляємо і вводимо нові, змінюємо та перебудовуємо виробничі процеси, намагаємось повернути втрачені позиції на ринку. Такі зміни неможливо реалізувати повною мірою без змін у свідомості як наших працівників, так і клієнтів. Розробка нового корпоративного стилю і бренду є такою ж необхідністю для процесу трансформації компанії, як оновлення автопарку чи корпоратизація підприємства", – додав Смілянський.
У лютому в компанії заявили, що на кур'єрській доставці державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" незабаром працюватимуть 200-250 електромобілів.
Нагадаємо, "Укрпошта" планує привести в Україну Amazon вже до кінця 2017 року.
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