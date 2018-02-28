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В "Укрзалізниці" анонсували запровадження харчування в потягах

Раніше Кравцов вже повідомляв про запровадження повноцінного харчування у потягах
Харчування у потягах може з'явитися до кінця першого кварталу 2018 року.
В "Укрзалізниці" анонсували запровадження харчування в потягах Фото: iPress.ua / Михайло Гема

Про це на зустрічі з журналістами розповів в.о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов, передає "112 Україна".

"Книги дотиснули, харчування дотиснемо. Мета - вийти у першому кварталі. Фактично зараз у кінці першого кварталу...", - сказав Кравцов, зазначивши, що "процес вже йде досить добре".

Відзначимо, що торік виконувач обов'язків голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов повідомляв про запровадження повноцінного харчування у потягах.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" почала продаж книг у поїздах "Інтерсіті" й "Інтерсіті+".

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28 02 2018 21:52
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