CУСПІЛЬСТВО НОВИНИХарчування у потягах може з'явитися до кінця першого кварталу 2018 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В "Укрзалізниці" анонсували запровадження харчування в потягах
Раніше Кравцов вже повідомляв про запровадження повноцінного харчування у потягах
Фото: iPress.ua / Михайло Гема
Про це на зустрічі з журналістами розповів в.о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов, передає "112 Україна".
"Книги дотиснули, харчування дотиснемо. Мета - вийти у першому кварталі. Фактично зараз у кінці першого кварталу...", - сказав Кравцов, зазначивши, що "процес вже йде досить добре".
Відзначимо, що торік виконувач обов'язків голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов повідомляв про запровадження повноцінного харчування у потягах.
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" почала продаж книг у поїздах "Інтерсіті" й "Інтерсіті+".
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