В "Укрзалізниці" кажуть, що погані умови проїзду не компенсуються
Перевезення "здійснюється пасажирськими вагонами, які відповідають санітарно-технічним та іншим нормам, що забезпечують безпеку для життя та здоров'я пасажирів", - повідомляє "Укрінформ" з посиланням на відповідь ПАТ "Укрзалізниця" на запит.
"Відшкодування компенсаційних виплат пасажирам за неналежні умови проїзду нормативними та нормативно-правовими актами не передбачено", – кажуть в "Укрзалізниці".
Також відповідно до договору перевезення (придбаного проїзного документа) перевізник зобов'язується перевезти пасажира до пункту призначення в терміни, визначені договором.
"Укрзалізниця" стверджує, що протягом 2018 року не було зафіксовано звернень громадян до суду щодо порушення їхніх прав під час пасажирських перевезень.
"Всі суперечки і непорозуміння, які виникають між пасажирами та працівниками залізниці, розв'язуються на станції начальником станції або начальником вокзалу, в поїздах під час руху поїзда – начальником поїзда, не доводячи їх до суду", – повідомили у товаристві.
Зазначається, що у разі виявлення у пасажирських вагонів технічних несправностей пасажир має право звернутися до начальника поїзда через провідника вагону. Склади пасажирських поїздів супроводжують начальник поїзда, провідники та електромеханік, який у разі можливості усуне технічні несправності під час поїздки.
"Укрзалізниця" також уточнює, що супровід пасажирських поїздів медичним працівником не передбачений, а в екстрених випадках необхідно звертатись до провідника, який повідомить начальника поїзда, і той через засоби зв'язку зможе викликати швидку допомогу, яка чекатиме хворого на найближчій станції.
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" призначила чотири додаткових поїзди з нагоди святкування Дня незалежності.
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