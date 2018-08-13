В "Укрзалізниці" кажуть, що погані умови проїзду не компенсуються

"Укрзалізниця" стверджує, що протягом 2018 року не було зафіксовано звернень громадян до суду щодо порушення їхніх прав під час пасажирських перевезень

Виплати компенсацій пасажирам потягів за неналежні умови проїзду не передбачені нормативними та нормативно-правовими актами.

Перевезення "здійснюється пасажирськими вагонами, які відповідають санітарно-технічним та іншим нормам, що забезпечують безпеку для життя та здоров'я пасажирів", - повідомляє "Укрінформ" з посиланням на відповідь ПАТ "Укрзалізниця" на запит.

"Відшкодування компенсаційних виплат пасажирам за неналежні умови проїзду нормативними та нормативно-правовими актами не передбачено", – кажуть в "Укрзалізниці".

Також відповідно до договору перевезення (придбаного проїзного документа) перевізник зобов'язується перевезти пасажира до пункту призначення в терміни, визначені договором.

"Укрзалізниця" стверджує, що протягом 2018 року не було зафіксовано звернень громадян до суду щодо порушення їхніх прав під час пасажирських перевезень.

"Всі суперечки і непорозуміння, які виникають між пасажирами та працівниками залізниці, розв'язуються на станції начальником станції або начальником вокзалу, в поїздах під час руху поїзда – начальником поїзда, не доводячи їх до суду", – повідомили у товаристві.

Зазначається, що у разі виявлення у пасажирських вагонів технічних несправностей пасажир має право звернутися до начальника поїзда через провідника вагону. Склади пасажирських поїздів супроводжують начальник поїзда, провідники та електромеханік, який у разі можливості усуне технічні несправності під час поїздки.

"Укрзалізниця" також уточнює, що супровід пасажирських поїздів медичним працівником не передбачений, а в екстрених випадках необхідно звертатись до провідника, який повідомить начальника поїзда, і той через засоби зв'язку зможе викликати швидку допомогу, яка чекатиме хворого на найближчій станції.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" призначила чотири додаткових поїзди з нагоди святкування Дня незалежності.