В "Укрзалізниці" модернізували вагони для української армії, - Балчун
Про це повідомив глава ПАТ "Укрзалізниця" Войцех Балчун у Facebook.
"Для потреб супроводжуючих військові ешелони, за дорученням президента та уряду, переобладнали перший службово-технічний рефрижераторний вагон. Усі роботи виконано за власні кошти силами філії "Рефрижераторна вагонна компанія". Плануємо днями продемонструвати цей модернізований вагон офіцерам Збройних сил України. Якщо отримаємо позитивні відгуки від військових, готові облаштувати ще 8 таких вагонів", - написав він.
Балчун зазначив, що модернізований вагон обладнано спальним купе, караульним приміщенням, санвузлом і кухнею, укомплектовано меблями, з плитою для приготування гарячих страв і кухонним інвентарем. Всі побутові приміщення опалюються взимку. Система водопостачання влаштована аналогічно системі пасажирського вагона і містить все необхідне: душ, умивальник і туалет. Крім того, спецвагон має сейф для зброї, вікна з решітками, освітлення і все необхідне за військовим статутом караульної служби.
Глава ПАТ "Укразалізниця" додав, що відкритим залишається питання осучаснення нормативно-технічної документації за умовами перевезень особового складу Міноборони та військової техніки. Він висловив сподівання, що найближчим часом буде врегульована вся база документації і в найближчому майбутньому українські заводи отримають замовлення на виготовлення таких вагонів.
Нагадаємо, що контракт з головою правління "Укрзалізниці" Войцехом Бальчуном формально продовжено до 9 червня 2019 року.
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