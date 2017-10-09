В "Укрзалізниці" не назвали ім'я особи, через яку потяг не виїхав з Перемишля
В "Укрзалізниці" заявили, що потяг Перемишль-Київ затримано на вокзалі Перемишля через перебування у ньому особи, "у якої немає підстав для в'їзду на територію України".
"Ситуація з неможливістю курсування поїзда № 715 Перемишль - Київ склалася внаслідок відмови особи, яка не має законних підстав для в'їзду в Україну, залишити цей поїзд", - йдеться у повідомленні прес-служби.
При цьому, не наводиться ім'я та прізвище особи, у "якої немає підстав для в'їзду в Україну".
Також в "Укрзалізниці" повідомили, що пасажирам поїзда будуть надані автобуси для продовження подорожі за цим маршрутом.
"Потрібна кількість автобусів вже вирушила до місця зупинки поїзда Перемишль - Київ", - поінформували в компанії.
В свою чергу, міністр інфраструктури Володимир Омелян каже, що не причетний до історії з "потягом Саакашвілі".
"Закликаю керівництво УЗ залишатися в правовому полі, зосередитися на своїх прямих обов'язках, зайнятися виключно належним перевезенням пасажирів і вантажу, всі інші функції повинні виконувати відповідні органи влади і громадяни", - написав Омелян на своїй сторінці у Facebook.
Зазначимо, за словами бригади потяга, їм заборонила їхати Оксана Верхоляк з Львівської залізниці. Цю інформацію оприлюднив Віктор Чумак, народний депутат. Згідно з декларацією, вона працює в "Укрзалізниці", у Львівській філії і займає посаду чергової по залізничній станції Броди.
Згодом Саакашвілі заявив, що вони залишать потяг, "але все одно будемо їхати в Україну, всіма законними засобами", повідомляє "Громадське".
Тож, політик і команда вирушають на автобуси та "повертаються до першого плану". Тобто, їдуть у Краковець.
Нагадаємо, що екс-губернатор Одещини заявив, що кордон він перетинатиме потягом задля уникнення провокацій.
Саакашвілі планує повернутись в Україну разом з дружиною та сином. Також його супроводжують Юлія Тимошенко, Мустафа Найєм, Віктор Чумак, Єгор Фірсов, а також євродепутати Яцек Саріуш-Вольський - польський дипломат, колишній віце-президент Європарламенту.
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