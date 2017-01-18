В "Укрзалізниці" обіцяють встановити на вокзалах термінали з продажу квитків
Про це повідомили у прес-службі "Укрзалізниці" з посиланням на голову правління компанії Войцеха Балчуна, інформує УНІАН.
Запуск таких терміналів дасть змогу підвищити продаж проїзних документів та усунути порушення при їх реалізації, які пов'язані з людським фактором.
У планах керівництва компанії в сегменті пасажирських перевезень передбачено підвищення якості санітарного стану вагонів та забезпечення належного температурного режиму.
Крім того, для уникнення корупційних ризиків керівництво "Укрзалізниці" хоче вдосконалити сервіс продажу квитків, зокрема, шляхом впровадження його мобільної версії, терміналів самообслуговування і створення єдиного транспортного порталу - онлайн-вікна.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів на позачерговому засіданні затвердив новий устав ПАТ "Укрзалізниця", згідно з яким, Міністерство інфраструктури втрачає право бути органом управління УЗ.
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