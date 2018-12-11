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В "Укрзалізниці" обрали назву для швидкісного поїзда в "Бориспіль"

"10 тисяч користувачів Facebook приєдналися до голосування
Новий швидкісний експрес, який курсуватиме між Центральним залізничним вокзалом і Міжнародним аеропортом "Бориспіль", назвуть Kyiv Boryspil Express.
В "Укрзалізниці" обрали назву для швидкісного поїзда в "Бориспіль" Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg

Ця назва перемогла в голосуванні, повідомив в.о. голови правління компанії "Укрзалізниця" Євген Кравцов на своїй сторінці у Facebook.

"10 тисяч користувачів Facebook приєдналися до голосування, і це менше ніж за 4 дні. Мені назва імпонує. До речі, в запасі ще кілька красномовних назв - залишимо їх для майбутніх масштабних будівництв", - зазначив Кравцов.

Як повідомлялося, на вибір пасажирам надали такі назви: UZ Air, Kyiv Boryspil Express, UZ Express, Січ, Sky Express, Чумак, Аерошатл, Либідь.

Нагадаємо, що виконувач обов'язків голови правління ПАТ "Українська залізниця" Євген Кравцов показав відремонтовані рейкові автобуси Pesa, які їздитимуть до аеропорту "Бориспіль".

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12 11 2018 15:16
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