В "Укрзалізниці" обрали назву для швидкісного поїзда в "Бориспіль"

"10 тисяч користувачів Facebook приєдналися до голосування

Новий швидкісний експрес, який курсуватиме між Центральним залізничним вокзалом і Міжнародним аеропортом "Бориспіль", назвуть Kyiv Boryspil Express.

Ця назва перемогла в голосуванні, повідомив в.о. голови правління компанії "Укрзалізниця" Євген Кравцов на своїй сторінці у Facebook.

"10 тисяч користувачів Facebook приєдналися до голосування, і це менше ніж за 4 дні. Мені назва імпонує. До речі, в запасі ще кілька красномовних назв - залишимо їх для майбутніх масштабних будівництв", - зазначив Кравцов.

Як повідомлялося, на вибір пасажирам надали такі назви: UZ Air, Kyiv Boryspil Express, UZ Express, Січ, Sky Express, Чумак, Аерошатл, Либідь.