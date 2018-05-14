В "Укрзалізниці" повідомили про мільйонні збитки через крадіжки постільної білизни

У 2017 році пасажири потягів "Укрзалізниці" вкрали або пошкодили постільної білизни на кілька мільйонів гривень

За словами виконувача обов’язків голови правління компанії Євгена Кравцова, це загальна сума, яка враховує і вкрадений інвентар, і пошкоджений.

"У деяких потягах пасажири як крадуть постільну білизну, так і пошкоджують її. У 2017 році сума збитків склала кілька мільйонів гривень", – сказав Кравцов у коментарі виданню "Дело". Разом з тим він не назвав конкретної суми.

Cтаном на початок цього року "Укрзалізниця" оновила понад 75% постільної білизни, зазначив Кравцов.

"Що стосується матраців та змінної постільної білизни. На початок 2018 року ми замінили майже 75% постільного інвертаря. Крім того, ми переходимо на нові матраци і подушки. Але у деяких депо через значний знос миючих комплектів ми бачимо, що навіть нова білизна дуже швидко “виходить з ладу”. Ми перекрили питання оновлення постільної білизни, але бачимо проблему у техніці, яка її обслуговує", – додав Кравцов.

Він нагадав, що "Укрзалізниця" планує у найближчі 10 років зробити акцент на денних перевезеннях.

"Наступні 10 років ми хочемо бодай наполовину перейти на денне швидкісне сполучення. Це реально", – зазначив Кравцов.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" планує переорієнтуватися на денні поїзди.