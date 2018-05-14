Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В "Укрзалізниці" повідомили про мільйонні збитки через крадіжки постільної білизни

У 2017 році пасажири потягів "Укрзалізниці" вкрали або пошкодили постільної білизни на кілька мільйонів гривень
За словами виконувача обов’язків голови правління компанії Євгена Кравцова, це загальна сума, яка враховує і вкрадений інвентар, і пошкоджений.
В "Укрзалізниці" повідомили про мільйонні збитки через крадіжки постільної білизни Фото: iPress.ua / Михайло Гема

"У деяких потягах пасажири як крадуть постільну білизну, так і пошкоджують її. У 2017 році сума збитків склала кілька мільйонів гривень", – сказав Кравцов у коментарі виданню "Дело". Разом з тим він не назвав конкретної суми.

Cтаном на початок цього року "Укрзалізниця" оновила понад 75% постільної білизни, зазначив Кравцов.

"Що стосується матраців та змінної постільної білизни. На початок 2018 року ми замінили майже 75% постільного інвертаря. Крім того, ми переходимо на нові матраци і подушки. Але у деяких депо через значний знос миючих комплектів ми бачимо, що навіть нова білизна дуже швидко “виходить з ладу”. Ми перекрили питання оновлення постільної білизни, але бачимо проблему у техніці, яка її обслуговує", – додав Кравцов.

Він нагадав, що "Укрзалізниця" планує у найближчі 10 років зробити акцент на денних перевезеннях.

"Наступні 10 років ми хочемо бодай наполовину перейти на денне швидкісне сполучення. Це реально", – зазначив Кравцов.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" планує переорієнтуватися на денні поїзди.
 
iPress.ua повідомляв, що ПАТ "Укрзалізниця" має намір встановлювати по три відеокамери спостереження в пасажирських вагонах, щоб посилити порядок і дасть можливість об'єктивного розслідування виникаючих конфліктних ситуацій в поїздах.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 05 2018 18:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Засновник YouControl Сергій Мільман: На початку нам погрожували щодня, в тому числі фізичною розправою

Засновник YouControl Сергій Мільман: На початку нам погрожували щодня, в тому числі фізичною розправою

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.