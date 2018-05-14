В "Укрзалізниці" повідомили про мільйонні збитки через крадіжки постільної білизни
"У деяких потягах пасажири як крадуть постільну білизну, так і пошкоджують її. У 2017 році сума збитків склала кілька мільйонів гривень", – сказав Кравцов у коментарі виданню "Дело". Разом з тим він не назвав конкретної суми.
Cтаном на початок цього року "Укрзалізниця" оновила понад 75% постільної білизни, зазначив Кравцов.
"Що стосується матраців та змінної постільної білизни. На початок 2018 року ми замінили майже 75% постільного інвертаря. Крім того, ми переходимо на нові матраци і подушки. Але у деяких депо через значний знос миючих комплектів ми бачимо, що навіть нова білизна дуже швидко “виходить з ладу”. Ми перекрили питання оновлення постільної білизни, але бачимо проблему у техніці, яка її обслуговує", – додав Кравцов.
Він нагадав, що "Укрзалізниця" планує у найближчі 10 років зробити акцент на денних перевезеннях.
"Наступні 10 років ми хочемо бодай наполовину перейти на денне швидкісне сполучення. Це реально", – зазначив Кравцов.
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