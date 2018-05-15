В "Укрзалізниці" пояснили, чому відмовилися від німецьких електричок

"Укрзалізниця" може погодитися на співпрацю, якщо німецька сторона передумає і віддасть вживані електрички безкоштовно

В. о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов розповів, що Німеччина не погодилася безкоштовно віддати вживані електрички, тому такий проект не є економічно доцільним для компанії.

"До цього додається досить суттєві затрати на їх переобладнання. Вони (електрички - ред.) потребували капітального ремонту і переобладнання під нашу колію. Загально ці витрати призводили до того, що їхня вартість була не меншою, якщо не більшою за модернізацію наших електричок, на яких ми зараз працюємо", - пояснив Кравцов в ефірі Радіо НВ.

За його словами, існують суттєві питання, чи буде такий проект економічно доцільним, якщо компанії доведеться платити за електрички. За попередніми оцінками компанії, вартість адаптації одного потяга до української залізничної системи становитиме близько 3-4 млн євро.

При цьому, Кравцов відзначив, що "Укрзалізниця" може погодитися на співпрацю, якщо німецька сторона передумає і віддасть вживані електрички безкоштовно.