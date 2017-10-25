В Укрзалізниці придумали, як розвантажити Київ від пробок

Приміське залізничне сполучення буде здійснюватися модернізованими електропоїздами з інтервалом руху 20-25 хвилин

Укрзалізниця на початку 2018 реалізує пілотний проект з організації приміського залізничного сполучення навколо великих міст, спочатку цей проект почне діяти в Київському вузлі.

Про це повідомив в.о. голови правління компанії Укрзалізниця Євген Кравцов, передає прес-служба компанії.

"Цей проект допоможе зробити трудову міграцію населення більш зручною і розвантажити автомобільні дороги", - зазначив Кравцов.

За його словами, приміське залізничне сполучення між Києвом і Ірпенем, Бучею, Немішаєве і Броварами буде здійснюватися модернізованими електропоїздами з інтервалом руху 20-25 хвилин.

Керівник Укрзалізниці також додав, що подібні проекти планується протягом кількох наступних років реалізувати і в інших найбільших містах України.

Нагадаємо, Київський апеляційний адміністративний суд у середу, 18 жовтня, підтвердив незаконність передачі "Укрзалізниці" з підпорядкування Мінінфраструктури в підпорядкування Мінекономрозвитку.