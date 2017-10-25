В Укрзалізниці придумали, як розвантажити Київ від пробок
Про це повідомив в.о. голови правління компанії Укрзалізниця Євген Кравцов, передає прес-служба компанії.
"Цей проект допоможе зробити трудову міграцію населення більш зручною і розвантажити автомобільні дороги", - зазначив Кравцов.
За його словами, приміське залізничне сполучення між Києвом і Ірпенем, Бучею, Немішаєве і Броварами буде здійснюватися модернізованими електропоїздами з інтервалом руху 20-25 хвилин.
Керівник Укрзалізниці також додав, що подібні проекти планується протягом кількох наступних років реалізувати і в інших найбільших містах України.
Нагадаємо, Київський апеляційний адміністративний суд у середу, 18 жовтня, підтвердив незаконність передачі "Укрзалізниці" з підпорядкування Мінінфраструктури в підпорядкування Мінекономрозвитку.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат