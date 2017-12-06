В "Укрзалізниці" сказали, скільки коштуватиме проїзд до Болгарії
"Вартість квитка на проїзд у причіпному купейному вагоні Львів – Варна складає близько 2430 грн. Звертаємо Вашу увагу, що ціна квитків на міжнародні напрямки може змінюватися залежно від курсу валюти в день придбання проїзних документів", - заявили у прес-службі "Укрзалізниці", інформує "Українська правда".
У відомстві уточнили, що кількість вагонів залежатиме від попиту.
Згідно з розкладом, потяг в'їжджає на територію України з Мінська через Удрицьк. З міст України потяг проїжджає Рівне, Львів, Івано-Франківськ, Коломию, Чернівці. Далі потяг їде через Молдову та Румунію.
З Рівного до Варни рух потяга триватиме близько 32 годин. Зі Львова – близько 30 годин.
Потяг курсуватиме раз на 10 днів.
Нагадаємо, що раніше голова "Укрзалізниці" Войцех Бальчун заявляв, що з 15 червня Україна запускає залізничне сполучення між Львовом і Варною, а до кінця року зробить можливим безпересадкове сполучення між Києвом та Віднем.
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