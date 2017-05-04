В "Укрзалізниці" спростовують купівлю туалетів за мільйон

В оголошенні про проведення відкритих торгів у системі Prozorro очікувана вартість вказана саме на підставі моніторингу цінових пропозицій виробників

В "Укрзалізниці" заявляють, що очікувана вартість туалетних комплексів для пасажирських вагонів вказана у тендері на основі моніторингу цін виробників.

"Укрзалізниця не встановлює ціну на вакуумні туалетні комплекси закритого типу - її формують виробники цього обладнання. В оголошенні про проведення відкритих торгів у системі Prozorro очікувана вартість вказана саме на підставі моніторингу цінових пропозицій виробників. До того ж процедура закупівлі передбачає проведення аукціону, під час якого можливе зниження ціни", - повідомляє прес-служба перевізника.

Як пояснили в "Укрзалізниці", туалетні комплекси закритого типу – це екологічні системи, які складаються з багатьох елементів: двох унітазних блоків, електронної панелі керування даного комплексу, компресору, ресиверу, вакуумного всмоктувача, тенів обігріву баків, двох баків з накопичення відходів. Крім того, до комплекту входить підлога та комплект кріплень для підлоги, унітазів та баків.

"Актуальні ринкові ціни наразі у виробників: ТОВ "МДС" – 1068,5 тис. грн з ПДВ, ТОВ "НВП "Ріст" – 1207 тис. грн з ПДВ, ПЕСА "Бидгощ" – 1290 тис. грн з ПДВ. Аналоги іноземного виробництва коштують в середньому 1,3 млн грн. Остаточна вартість предмету закупівлі буде визначена після проведення аукціону з його переможцем та проведення роботи зі зниження вартості предмету закупівлі. Аналогічні туалетні комплекси працюють у літаках, а також при будівництві нових пасажирських вагонів (ПАТ "КВБЗ") та при виконанні капітально-відновлювального ремонту в умовах Дніпропетровського та Харківського заводів", - зазначили в прес-службі.

Як стверджують в УЗ, туалети нового типу будуть дуже зручними, адже санітарні кімнати під час руху поїзда та зупинок працюватимуть постійно, не зачиняються у санітарних зонах. У плацкартних вагонах, якими користується велика кількість людей, "Укрзалізниця" для підвищення сервісу вирішила встановити такі комплекси вперше. Вони хоча і більш затратні за звичайні туалети відкритого типу, але екологічні, сучасні, більш зручні та слугують понад 20 років.

"Оскільки замінити на сучасні туалетні системи "Укрзалізниця" планує у ході комплексно-відновлювального ремонту 250 плацкартних вагонах на українських заводах, то вимогою до обладнання є сертифікат якості та досвід використання системи на залізницях України не менше 3 років, а також наявність у виробника погодженої конструкторської документації", - підкреслили в прес-службі.

В "Укрзалізниці" пояснили, що були змушені встановити досить високі ціни в тендері, аби в торгах узяли участь якомога більше учасників.

"Минулого року були неодноразові спроби закупити аналогічні туалетні комплекси для використання їх при виконанні капітально-відновлювального ремонту купейних вагонів. Однак торги на їх закупівлю не відбулися саме через відсутність учасників. Однією з основних причин виробники назвали занизьку очікувану вартість предмету закупівлі (на рівні 910 тис. грн з ПДВ). Саме для уникнення зриву конкурсних торгів, орієнтуючись на ціни виробників, була визначена очікувана вартість на рівні 1079 тис. грн. з ПДВ за комплект", - йдеться в повідомленні УЗ.

Нагадаємо, що філія "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Українська залізниця" 30 березня оголосила тендер на закупівлю запасних частин пасажирських вагонів на очікувану суму 269,85 млн гривень.