У Бальчуна спростували слова Омеляна щодо закупівель дорожчого дизпального "УЗ"

ПАТ "Укрзалізниця" спростовує інформацію міністра інфраструктури Володимира Омеляна щодо щодо закупівель товариством дизельного пального.

"Омелян навмисно або через брак знань вводить журналістів в оману", - сказано в повідомлені на сайті "Укрзалізниці".

В "УЗ" повідомили, що корегування вартості закупівлі до 10% передбачено ч.4 п.2 ст. 36 закону "Про публічні закупівлі". Підстава для такого кроку – висновок експертної організації, наприклад, такої як ДП "Держзовнішінформ", пояснили в "УЗ".

"Саме в рамках цього закону нафтотрейдер ініціював перегляд умов контракту. "Укрзалізниця" фахово вивчила підстави перед прийняттям такого рішення та зробила моніторинг ринку і експертних висновків", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, як зазначили в компанії, за даними ДП "Держзовнішінформ" (станом на 23 січня 2017 року) розрахунковий рівень оптових цін на умовах постачання FCA, з урахуванням ПДВ та відтермінуванням платежу 5 банківських днів з моменту постачання становить 23 200 – 23 680 гривні за тонну.

За даними OilNews станом на 25 січня 2017 року cередня гуртова вартість однієї тонни дизпального на ринку України становить 23 120 гривні за тонну без зазначення умов постачання.

"У той же час український виробник пального ПАТ "Укртатнафта" пропонує ресурс за 23 900 гривні за тонну з ПДВ (станом на 16 січня) за умови 100% попередньої передоплати", - заявили в "УЗ".

Як зазначили в компанії, 25 січня була підписана додаткова угода з контрагентом.

"Наразі нафтотрейдер, який переміг в результаті тендеру на ProZorro, здійснює відвантаження дизпального для потреб Укрзалізниці в об’ємі 9,1 тисяча тонн за ціною 22 421 гривні за тонну з ПДВ. Таким чином, "УЗ" закуповує ресурс за вигідною ціною, що є меншою за найнижчі ринкові показники. Вартість пального для УЗ на 3-6% менша (в залежності від даних джерела, з яким порівнюємо). Контракт є новим і був підписаний в січні 2017 року", - підсумували у Балчуна.

Нагадаємо, що раніше Омелян заявив, що ПАТ "Укрзалізниця" купуватиме паливо мережі автозаправних комплексів WOG дорожче за ринкову ціну.

Як повідомляв iPress.ua, міністр інфраструктури Володимир Омелян висловив голові уряду Володимиру Гройсману своє занепокоєння ініціативою МЕРТ щодо зміни статуту і перепідпорядкування "Укрзалізниці". Водночас Омелян також наголосив на низькій результативності роботи глави "Укрзалізниці" Войцеха Бальчуна. Омелян нагадав, що під час конкурсу з обрання очільника підприємства голосував проти Бальчуна. І, за його словами, не помилився, так як "впродовж першого місяця переконався, що ми отримали примхливого шоумена, а не акулу з РКР Карго".

В свою чергу, глава "Укрзалізниці" Войцех Бальчун відповів міністру, що публічна полеміка у стилі "сам дурень" не для нього та наголосив, що "позитивних змін не бачить тільки сліпий".

18 січня уряд вивів компанію з підпорядкування МІУ. Після цього міністр накинувся на Бальчуна з жорсткою критикою, але 25 січня главу УЗ публічно підтримав прем'єр Володимир Гройсман.