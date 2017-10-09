В "Укрзалізниці" стверджують, що діяли в правовому полі, і обіцяють компенсації через Саакашвілі
"ПАТ "Укрзалізниця" робить усе можливе для того, щоб виконати свої зобов’язання перед пасажирами. Відповідно до законодавства пасажирам будуть виплачені належні компенсації. ПАТ "Укрзалізниця" просить вибачення у пасажирів за дискомфорт і незручності, які виникли через обставини, що не залежать від перевізника", – йдеться у повідомленні прес-служби "Укрзалізниці".
У відомстві наголосили, що в ситуації, що склалася з курсуванням поїзда № 715 Перемишль – Київ, Укрзалізниця діяла виключно в правовому полі.
"Така ситуація, зокрема, підпадає під дію положень наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 27.12.2006 № 1196, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4 квітня 2007 року за № 310/13577 "Про затвердження Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України". Так, цим наказом визначено, що "пасажири без проїзних документів чи з недійсними проїзними документами, з прізвищем та іменем у проїзному документі, які не відповідають даним документа, що посвідчує особу (за винятком допущених описок не більше трьох знаків), без документів, що посвідчують особу, з ручною поклажею більше встановлених норм та перевищенням розмірів, установлених для ручної поклажі, у вагон не допускаються", – зауважили в "Укрзалізниці".
Оскільки напередодні Адміністрація Державної прикордонної служби України окремим листом поінформувала ПАТ "Укрзалізниця" про коло осіб, чиї паспортні документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, визнані недійсними, співробітники в цій ситуації діяли відповідно до порядку, визначеного законом, підкреслили у відомстві.
Крім того, в повідомленні йдеться про те, що відповідно до закону про залізничний транспорт у статті 22-1 "Обов’язки пасажира і перевізника під час перевезення пасажира у міжнародному залізничному сполученні", "за невиконання обов’язку перевірити перед початком перевезення пасажира у міжнародному залізничному сполученні наявність у нього документів, зазначених у частині 2 цієї статті, що призвело до перевезення чи спроби перевезення пасажира через державний кордон України без необхідних документів, перевізник несе відповідальність, передбачену законом".
Нагадаємо, потяг № 715 Перемишль – Київ було затримано більш як на дві години через те, що позбавлений громадянства України Міхеіл Саакашвілі вирішив прямувати до України і не хотів полишати потяг.
Спочатку Міхеїл Саакашвілі збирався перетнути кордон в пункті Краковець пішки, потім вирішив сісти на потяг Перемишль-Київ, але потяг не випустили з вокзалу. Тоді Саакашвілі заявив, що знову іде в Краковець, але поїхав в Шегині. Однак польські прикордонники повідомили, що пункт пропуску працювати не буде, оскільки Україна закрила кордон.
Згодом стало відомо, що Міхеіл Саакашвілі вже на українській стороні. Натовп виніс його через кордон.
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