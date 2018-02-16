В Укрзалізниці викрили схему розкрадання майже 400 млн грн на закупівлі вживаних запчастин
Як повідомили у прес-центрі СБУ, посадовці Укрзалізниці витратили майже 400 млн грн на закупівлю продукції, яка не відповідає встановленим вимогам якості. Зокрема, частина деталей була реставрована із запчастин, що були у користуванні, але у документах відображалася як нова продукція. Запчастини мали невідоме походження, так як за місцем реєстрації фірм реальна господарська діяльність не здійснювалася, офісні, виробничі та складські приміщення були відсутні.
За висновками профільних експертів, використання запчастин неналежної якості на вантажних вагонах становить загрозу стабільній та безпечній діяльності залізниці, зокрема може призвести до аварій.
Слідство підозрює у багатомільйонних зловживаннях посадовців низки комерційних структур та структурних підрозділів Укрзалізниці. У підрозділах та філіях Укрзалізниці в Києві, Дніпропетровській, Харківській та Львівській областях були проведені обшуки, за результатами яких буде оголошено про підозри.
Нагадаємо, четверо працівників "Укрзалізниці" попалися на продажі 10 тис літрів вкраденого палива.
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