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В "Укрзалізниці" обіцяють оновити 70% постільної білизни в поїздах

Також в "Укрзалізниці" планують на початку 2018 року додатково навести лад із туалетами в потягах та системами кондиціювання
ПАТ "Укрзалізниця" оновить близько 70% постільної білизни в поїздах до кінця 2017 року – це майже 580 тисяч комплектів.
В "Укрзалізниці" обіцяють оновити 70% постільної білизни в поїздах Фото: з вільних джерел

"Плануємо до кінця цього року оновити 70% комплектів постільної білизни в потягах. Це майже 580 тисяч комплектів. Також плануємо на початку 2018 року додатково навести лад із туалетами в потягах та системами кондиціювання", -  повідомив в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов сьогодні під час засідання Кабінету міністрів України, інформує прес-служба УЗ.

Відзначимо, щоденно в користування пасажирам УЗ надається близько 80 тисяч комплектів постільної білизни.

Нагадаємо, Київський апеляційний адміністративний суд у середу, 18 жовтня, підтвердив незаконність передачі "Укрзалізниці" з підпорядкування Мінінфраструктури в підпорядкування Мінекономрозвитку.

 
 
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25 10 2017 15:43
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