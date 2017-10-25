В "Укрзалізниці" обіцяють оновити 70% постільної білизни в поїздах

Також в "Укрзалізниці" планують на початку 2018 року додатково навести лад із туалетами в потягах та системами кондиціювання

ПАТ "Укрзалізниця" оновить близько 70% постільної білизни в поїздах до кінця 2017 року – це майже 580 тисяч комплектів.

"Плануємо до кінця цього року оновити 70% комплектів постільної білизни в потягах. Це майже 580 тисяч комплектів. Також плануємо на початку 2018 року додатково навести лад із туалетами в потягах та системами кондиціювання", - повідомив в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов сьогодні під час засідання Кабінету міністрів України, інформує прес-служба УЗ.

Відзначимо, щоденно в користування пасажирам УЗ надається близько 80 тисяч комплектів постільної білизни.

Нагадаємо, Київський апеляційний адміністративний суд у середу, 18 жовтня, підтвердив незаконність передачі "Укрзалізниці" з підпорядкування Мінінфраструктури в підпорядкування Мінекономрозвитку.