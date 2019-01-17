Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В "Укрзалізниці" з'явилась функція онлайн-купівлі пільгових квитків людям з інвалідністю

Раніше пільгові квитки можна було купити лише у вокзальних касах
В онлайн сервісі "Укрзалізниці" з'явилась функція купівлі квитка на поїзд з пільгою, яку мають люди з інвалідністю.
В "Укрзалізниці" з Фото: iPress.ua / Михайло Гема

"Відсьогодні люди з інвалідністю зможуть придбати пільгові квитки онлайн. Під час оформлення через Інтернет інформація про посвідчення, яке дає право на пільговий проїзд, перевіряється в режимі реального часу. Раніше для цього треба було їхати виключно у каси на вокзалах", - повідомив голова "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

Наразі цей сервіс працює у тестовому режимі на сайті компанії, проте вже невдовзі з'явиться у мобільному додатку, додав він.

Також, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ розробило та затвердило нові державні будівельні норми, якими зобов’яжуть при будівництві та реконструкції будівель робити їх доступними для людей з інвалідністю.

 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 01 2019 11:03
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові

Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.