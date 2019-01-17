CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ онлайн сервісі "Укрзалізниці" з'явилась функція купівлі квитка на поїзд з пільгою, яку мають люди з інвалідністю.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В "Укрзалізниці" з'явилась функція онлайн-купівлі пільгових квитків людям з інвалідністю
Раніше пільгові квитки можна було купити лише у вокзальних касах
Фото: iPress.ua / Михайло Гема
"Відсьогодні люди з інвалідністю зможуть придбати пільгові квитки онлайн. Під час оформлення через Інтернет інформація про посвідчення, яке дає право на пільговий проїзд, перевіряється в режимі реального часу. Раніше для цього треба було їхати виключно у каси на вокзалах", - повідомив голова "Укрзалізниці" Євген Кравцов.
Наразі цей сервіс працює у тестовому режимі на сайті компанії, проте вже невдовзі з'явиться у мобільному додатку, додав він.
Також, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ розробило та затвердило нові державні будівельні норми, якими зобов’яжуть при будівництві та реконструкції будівель робити їх доступними для людей з інвалідністю.
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17 01 2019 11:03 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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