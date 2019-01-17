В "Укрзалізниці" з'явилась функція онлайн-купівлі пільгових квитків людям з інвалідністю

Раніше пільгові квитки можна було купити лише у вокзальних касах

В онлайн сервісі "Укрзалізниці" з'явилась функція купівлі квитка на поїзд з пільгою, яку мають люди з інвалідністю.

"Відсьогодні люди з інвалідністю зможуть придбати пільгові квитки онлайн. Під час оформлення через Інтернет інформація про посвідчення, яке дає право на пільговий проїзд, перевіряється в режимі реального часу. Раніше для цього треба було їхати виключно у каси на вокзалах", - повідомив голова "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

Наразі цей сервіс працює у тестовому режимі на сайті компанії, проте вже невдовзі з'явиться у мобільному додатку, додав він.

Також, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ розробило та затвердило нові державні будівельні норми, якими зобов’яжуть при будівництві та реконструкції будівель робити їх доступними для людей з інвалідністю.