В Умані депутат за хабар обіцяв підприємцям не вручатися в торгівлю під час іудейського свята
Зловмисники вимагали гроші в місцевих підприємців за безперешкодну торгівлю під час іудейського свята Рош Ха-Шана, повідомляє прес-служба СБУ у Facebook.
"Правоохоронці задокументували, що чиновник вимагав у власника малого бізнесу 300 доларів США за "дозвіл" на комерційну діяльність у період масового перебування хасидів-паломників в Умані. За інформацією спецслужби, депутат обклав "даниною" більшість торгових точок, орієнтованих на обслуговування приїжджих", - ідеться в повідомленні.
Чиновника і його помічника затримали біля центрального стадіону міста під час отримання усієї суми хабара.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, що до України приїхали майже 2200 хасидів-паломників на святкування іудейського Нового року Рош Ха-Шана в Умані.
Додамо, що в Умані під час обшуку в приміщенні, де проживали паломники з Ізраїлю, які приїхали на святкування Рош Га-Шана, поліцейські знайшли в одного з паломників 25 пакетиків з канабісом.
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