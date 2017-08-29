Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Умані очікують на понад 30 тис. відвідувачів на честь іудейського Нового року

Правопорядок під час святкових заходів охоронятимуть близько 500 поліцейських та щонайменше 15 співробітників поліції держави Ізраїль.
Цього року в Умані на честь іудейського Нового року очікуються більше 30 тис. осіб із щонайменше 20 країн.
В Умані очікують на понад 30 тис. відвідувачів на честь іудейського Нового року Фото:112.ua

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції України.

З 20 по 21 вересня в Умані відбудеться щорічне святкування Нового року за іудейським календарем. З цієї нагоди Україна готується прийняти понад 30 тисяч осіб з більш ніж двадцяти країн світу.

За словами голови Нацполіції Сергія Князєва, громадський порядок буде забезпечувати поліція разом з працівниками Нацгвардії. В цьому році на забезпечення публічної безпеки планується залучити близько 500 поліцейських, а також щонайменше 15 працівників поліції держави Ізраїль. Також, в охороні громадського порядку буде задіяний новий підрозділ - тактична поліція, основне завдання якої - забезпечення правопорядку під час масових заходів.

Князєв наголосив на зниженні кількості правопорушень та підвищенні лояльності громадян у попередні роки: "Минулого року не було зафіксовано суттєвих правопорушень. Більш того, ми відслідковуємо економічний бум та розвиток відносин між місцевими мешканцями та паломниками під час святкувань".

Посол держави Ізраїль Еліав Белоцерковскі, в свою чергу, подякував за плідну співпрацю: "Вона символізує успішне партнерство між Україною та Ізраїлем уцілому. Наша взаємодія з Національною поліцією завжди є на найвищому рівні. Ми цінуємо те, що ви робите для паломників і розраховуємо на вас в цьому році".

Нагадаємо, минулого року до Умані в період єврейського Нового року прибула 31 тис. осіб.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 08 2017 23:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.