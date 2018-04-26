В Умані отруїлися 10 школярів

В Умані зафіксовано масове отруєння серед школярів загальноосвітньої школи №3.

Як повідомляє прес-служба Держспоживслужби в Черкаській області, гостру кишкову інфекцію діагностовано у 10 учнів.

З 21 по 24 квітня в інфекційне відділення міської лікарні №3 та центральну районну лікарню госпіталізували 9 дітей з попереднім діагнозом: 5 дітей - гострий гастроентероколіт, 1 дитина - гострий ентероколіт, 2 дитини - харчова токсикоінфекція, 1 дитина - ГРВІ, ацетонемічний синдром, гострий гастроентероколіт.

Одна дитина з 23 квітня перебуває на амбулаторному лікуванні в Уманській дитячій лікарні з попереднім діагнозом гострий ентерит.

Під час перевірки школи інспектори виявили низку порушень вимог санітарного законодавства і законодавства у сфері безпеки харчових продуктів. Ситуація перебуває на контролі Держспоживслужби Черкаської області.

Нагадаємо, раніше у селі Вікно Чернівецької області отруїлися 24 учні і шість членів персоналу місцевої школи.