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В Умані отруїлися 10 школярів

У дітей діагностували гостру кишкову інфекцію
В Умані зафіксовано масове отруєння серед школярів загальноосвітньої школи №3.
В Умані отруїлися 10 школярів Фото: firtka.if.ua

Як повідомляє прес-служба Держспоживслужби в Черкаській області, гостру кишкову інфекцію діагностовано у 10 учнів.

З 21 по 24 квітня в інфекційне відділення міської лікарні №3 та центральну районну лікарню госпіталізували 9 дітей з попереднім діагнозом: 5 дітей - гострий гастроентероколіт, 1 дитина - гострий ентероколіт, 2 дитини - харчова токсикоінфекція, 1 дитина - ГРВІ, ацетонемічний синдром, гострий гастроентероколіт.

Одна дитина з 23 квітня перебуває на амбулаторному лікуванні в Уманській дитячій лікарні з попереднім діагнозом гострий ентерит.

Під час перевірки школи інспектори виявили низку порушень вимог санітарного законодавства і законодавства у сфері безпеки харчових продуктів. Ситуація перебуває на контролі Держспоживслужби Черкаської області.

Нагадаємо, раніше у селі Вікно Чернівецької області отруїлися 24 учні і шість членів персоналу місцевої школи.

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26 04 2018 20:46
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