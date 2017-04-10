Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Умані отруїлися студенти педінституту, є ушпиталені

Під час перевірки встановлено ряд порушень дотримання вимог санітарного законодавства
На Черкащині зареєстровано спалах харчової токсикоінфекції серед студентів Уманського педуніверситету
В Умані отруїлися студенти педінституту, є ушпиталені Фото: з відкритих джерел

За медичною допомогою звернулось 11 осіб, повідомляє УНІАН.

На сьогодні 6 хворих за заявами у задовільному стані виписані з лікарні для подальшого амбулаторного лікування, один перебуває на стаціонарному лікуванні, інші 4 особи з легкими формами перебігу перебувають під наглядом лікаря.

Проведено епідрозслідування, організовано проведення санітарно-епідеміологічного обстеження гуртожитків та харчоблоку Уманського державного педагогічного університету.

Під час перевірки встановлено ряд порушень дотримання вимог санітарного законодавства.

Як повідомляв iPress.ua22 вересня до Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф поступило повідомлення про те, що до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні госпіталізовано шістьох осіб (дорослих) із діагнозом: гостра кишкова інфекція.

Станом на ранок 24 вересня кількість госпіталізованих зросла до 32 осіб. Згодом кількість потерпілих від отруєння копченою рибою у Львові збільшилася до 52 осіб.

У вівторок, 26 вересня, у лікарнях Львівської області на лікуванні перебуває 58 осіб, які отруїлися копченою рибою, купленої на львівському ринку. Четверо освіб відмовилися від госпіталізації, ще одного виписали з лікарні.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 10 2017 23:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.