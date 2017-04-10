В Умані отруїлися студенти педінституту, є ушпиталені

На Черкащині зареєстровано спалах харчової токсикоінфекції серед студентів Уманського педуніверситету

За медичною допомогою звернулось 11 осіб, повідомляє УНІАН.

На сьогодні 6 хворих за заявами у задовільному стані виписані з лікарні для подальшого амбулаторного лікування, один перебуває на стаціонарному лікуванні, інші 4 особи з легкими формами перебігу перебувають під наглядом лікаря.

Проведено епідрозслідування, організовано проведення санітарно-епідеміологічного обстеження гуртожитків та харчоблоку Уманського державного педагогічного університету.

Під час перевірки встановлено ряд порушень дотримання вимог санітарного законодавства.

Як повідомляв iPress.ua, 22 вересня до Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф поступило повідомлення про те, що до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні госпіталізовано шістьох осіб (дорослих) із діагнозом: гостра кишкова інфекція.

Станом на ранок 24 вересня кількість госпіталізованих зросла до 32 осіб. Згодом кількість потерпілих від отруєння копченою рибою у Львові збільшилася до 52 осіб.

У вівторок, 26 вересня, у лікарнях Львівської області на лікуванні перебуває 58 осіб, які отруїлися копченою рибою, купленої на львівському ринку. Четверо освіб відмовилися від госпіталізації, ще одного виписали з лікарні.