В Умані психічно хворий вбив у готелі жінку і напав з цеглою на п'ятьох осіб Потерпілі госпіталізовані

В Умані Черкаської області місцевий житель з психічним розладом вбив жінку в готелі, після чого напав з цеглою на п'ятьох осіб на вулиці.

Фото: ТАСС

Інцидент стався в готелі "Дружба" 1 травня близько 7:00. Через годину зловмисник на вулиці напав на людей і незабаром був затриманий правоохоронцями, - повідомили в поліції, інформує LB.ua. Потерпілі госпіталізовані. За даними фактами відкриті кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України ("Умисне вбивство") і п'ять кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 15 і ч. 1 ст. 115 КК ("Замах на вбивство"). Нагадаємо, раніше у селі Вікно Чернівецької області отруїлися 24 учні і шість членів персоналу місцевої школи.

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