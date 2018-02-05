НОВИНИВ Умані Черкаської області місцевий житель з психічним розладом вбив жінку в готелі, після чого напав з цеглою на п'ятьох осіб на вулиці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Умані психічно хворий вбив у готелі жінку і напав з цеглою на п'ятьох осіб
Потерпілі госпіталізовані
Фото: ТАСС
Інцидент стався в готелі "Дружба" 1 травня близько 7:00. Через годину зловмисник на вулиці напав на людей і незабаром був затриманий правоохоронцями, - повідомили в поліції, інформує LB.ua.
Потерпілі госпіталізовані.
За даними фактами відкриті кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України ("Умисне вбивство") і п'ять кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 15 і ч. 1 ст. 115 КК ("Замах на вбивство").
Нагадаємо, раніше у селі Вікно Чернівецької області отруїлися 24 учні і шість членів персоналу місцевої школи.
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