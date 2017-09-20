В Умані у хасида знайшли 25 пакетиків канабісу
У речах зазначеного громадянина Ізраїлю знайшли 21 поліетиленовий пакетик з коноплею, а при особистому огляді - ще 4. Як пояснив чоловік, канабіс він зберігав для особистого вживання, повідомляє сайт ГУ Нацполіції в Черкаській області.
Речові докази вилучені та направлені на експертизу. Слідчі продовжують розслідування кримінального провадження, яке було порушено за частиною 1 статті 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.
У той же час заступник глави Нацполіції області Віктор Іванко заявив, що, ймовірно, чоловік був наркокур'єром. Про це Іванко написав на своїй сторінці у Facebook.
"Перші результати спільної роботи поліції України та Ізраїлю - затримання наркокур'єрів, які приїхали не вшановувати свого духовного настоятеля, а заробляти гроші на поширенні наркотиків", - заявив Іванко.
Нагадаємо, що до України приїхали майже 2200 хасидів-паломників на святкування іудейського Нового року Рош Ха-Шана в Умані.
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