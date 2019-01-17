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В університеті у французькому Ліоні сталася серія вибухів

Поранено студентів
У Ліоні, на південному сході Франції, сталася серія вибухів у кампусі університету.
В університеті у французькому Ліоні сталася серія вибухів Фото: twitter.com/villeurbanne

За повідомленнями місцевих, будівля на кампусі Ла Дуа у Вільєрбанн, на північ від центру міста Ліона, є науковою бібліотекою. З території, де стався вибух, евакуювали людей, на місці події працюють пожежники, інформує Independent.

На кадрах з місця події видно вогненну кулю, що виривається в небо над будівлею. На даху видно полум'я.

Загоряння виникло під час виконання робіт з герметизації, а вибухи стали наслідком займання декількох газових балонів, які зберігалися на терасі кампусу, стверджують джерела у поліції та університеті

Внаслідок інциденту постраждала одна людина, повідомляє Reuters.

Нагадаємо, у пекарні в центрі Парижа 12 січня прогримів вибух

Четверо людей загинули унаслідок вибуху в пекарні у центрі Парижа. Серед них — двоє пожежників, заявила місцева влада.

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17 01 2019 11:56
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