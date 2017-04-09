Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В управлінні освіти Львівської міської ради обшуки

Працівники СБУ перевіряють приміщення відомства на площі Ринок, 9
Співробітники Служби безпеки України й поліції сьогодні, 4 вересня, проводять обшуки в приміщеннях управління освіти Львівської міськради.
В управлінні освіти Львівської міської ради обшуки Фото: з вільних джерел

Приміщення управління освіти розташовані за адресою площа Ринок, 9.

Правоохоронці проводять виїмку в рамках кримінального провадження за ст. 363 ККУ ("Порушення правил експлуатації електронно- обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється"), - повідомляє Львівський портал з посиланням на власні джерела.

Як повідомляє ZAXID.NET, факт проведення обшуків підтвердила очільниця управління Зоряна Довганик.

Нагадаємо, співробітники управління внутрішньої безпеки та управління Служби безпеки України у Львівській області спільно з військовою прокуратурою викрили на хабарі співробітника спецслужби.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 09 2017 15:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відень за два дні: лайфхак для бюджетних туристів

Відень за два дні: лайфхак для бюджетних туристів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.