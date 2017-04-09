В управлінні освіти Львівської міської ради обшуки

Співробітники Служби безпеки України й поліції сьогодні, 4 вересня, проводять обшуки в приміщеннях управління освіти Львівської міськради.

Приміщення управління освіти розташовані за адресою площа Ринок, 9.

Правоохоронці проводять виїмку в рамках кримінального провадження за ст. 363 ККУ ("Порушення правил експлуатації електронно- обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється"), - повідомляє Львівський портал з посиланням на власні джерела.

Як повідомляє ZAXID.NET, факт проведення обшуків підтвердила очільниця управління Зоряна Довганик.

Нагадаємо, співробітники управління внутрішньої безпеки та управління Служби безпеки України у Львівській області спільно з військовою прокуратурою викрили на хабарі співробітника спецслужби.