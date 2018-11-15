В УПЦ КП вважають, що за нападом на Андріївську церкву стоїть Москва

Під час нападу постраждав священик Київського Патріархату – комендант приміщення

Речник УПЦ КП архієпископ Євстратій Зоря вважає, що за нападом на Андріївську церкву стоїть Москва і має на меті налякати представників Константинополя, якому храм передали в користування.

"Бачимо, що посіпаки Москви намагаються "прозорими натяками" лякати представників Вселенського Патріарха, якому Андріївська церква передається під представництво", - написав він у Facebook.

Зоря додав, що під час нападу постраждав священик Київського Патріархату – комендант приміщення, проти якого нападники застосували силу і газовий балончик.

"Однак як мудро казав Святійший Варфоломій в очі московитам: "Вселенський Патріархат нікому не погрожує і не сприймає погроз"", - підсумував речник УПЦ КП.

Нагадаємо, що вранці 15 листопада двоє невідомих кинули дві пляшки з займистою рідиною у двері Андріївської церкви, а потім застосували газові балончики до охоронців.