CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРечник УПЦ КП архієпископ Євстратій Зоря вважає, що за нападом на Андріївську церкву стоїть Москва і має на меті налякати представників Константинополя, якому храм передали в користування.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В УПЦ КП вважають, що за нападом на Андріївську церкву стоїть Москва
Під час нападу постраждав священик Київського Патріархату – комендант приміщення
Фото: dpa
"Бачимо, що посіпаки Москви намагаються "прозорими натяками" лякати представників Вселенського Патріарха, якому Андріївська церква передається під представництво", - написав він у Facebook.
Зоря додав, що під час нападу постраждав священик Київського Патріархату – комендант приміщення, проти якого нападники застосували силу і газовий балончик.
"Однак як мудро казав Святійший Варфоломій в очі московитам: "Вселенський Патріархат нікому не погрожує і не сприймає погроз"", - підсумував речник УПЦ КП.
Нагадаємо, що вранці 15 листопада двоє невідомих кинули дві пляшки з займистою рідиною у двері Андріївської церкви, а потім застосували газові балончики до охоронців.
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