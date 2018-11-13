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В УПЦ МП заявили про скасування зустрічі з президентом Порошенком

Спочатку зустріч перенесли з Києво-Печерської лаври в будівлю Українського дому, а потім стало відомо, що вона взагалі не відбудеться
Глава Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП архієпископ Климент заявив про скасування зустрічі ієрархів церкви з президентом України Петром Порошенком.
В УПЦ МП заявили про скасування зустрічі з президентом Порошенком Фото: EPA/UPG

Зустріч з ієрархами УПЦ МП планувалося провести у вівторок, 13 листопада, у Києво-Печерській Лаврі. Причина скасування зустрічі не уточнюється, заявив в коментарі російському агентству РБК.

11 жовтня Синод Константинопольського патріархату ухвалив історичне рішення про скасування акта про тимчасову передачу Московському патріархату Київської митрополії, створення в Києві стравропігії та визнання канонічними предстоятелів УПЦ КП і УАПЦ, що є важливою віхою на шляху надання автокефалії Української церкви.

За словами предстоятеля УПЦ КП Філарета, томос буде отримано після обрання предстоятеля патріархату на об'єднавчому соборі.

Нагадаємо, в жовтні Константинопольський патріархат відновив канонічний статус предстоятелів Української автокефальної церкви та Української православної церкви Київського патріархату, а також підтвердив намір в найближчому майбутньому сприяти створенню на території України єдиної автокефальної церкви.

Російська православна церква оголосила про розрив євхаристійного спілкування з Константинополем.

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