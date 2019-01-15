В УПЦ МП заявили, що не збираються покидати Києво-Печерську лавру
Архімандрит зазначив, що священики УПЦ МП покидати святиню не збираються, оскільки "вони українці та будуть жити на своїй землі".
"Ми нікуди звідси виїжджати не збираємося і вивозити святині та Лаврську велику дзвіницю через Дніпро тягнути у Москву не збираємося", - сказав представник УПЦ МП.
Архімандрит Полікарп зазначив, що церква Московськго патріархату в’їхала у Лавру, "коли та була в жахливому стані", і привела її до ладу.
Також він додав, що в 90-х роках провели реконструкцію іконостасу у Лаврі.
Додамо, Рада зобов'язала УПЦ МП вказувати у своїй назві приналежність до Російської православної церкви.
Нагадаємо, вчора вдень на території Києво-Печерської лаври загорілася окрема двоповерхова будівля, де проводилася реконструкція. Пожежу вдалося загасити лише через три години, вогонь знищив близько 400 кв. м, у тому числі перекриття між дахом і другим поверхом. Постраждалих і загиблих у результаті пожежі немає.
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