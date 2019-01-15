В УПЦ МП заявили, що не збираються покидати Києво-Печерську лавру

Оскільки "вони українці та будуть жити на своїй землі"

Українська православна церква Московського патріархату ( УПЦ МП) заявляє, що не планує виїжджати з Києво-Печерської лаври чи вивозити святині до Росії. Про це на брифінгу у Києві 15 січня повідомив архімандрит УПЦ МП Полікарп.

Архімандрит зазначив, що священики УПЦ МП покидати святиню не збираються, оскільки "вони українці та будуть жити на своїй землі".

"Ми нікуди звідси виїжджати не збираємося і вивозити святині та Лаврську велику дзвіницю через Дніпро тягнути у Москву не збираємося", - сказав представник УПЦ МП.

Архімандрит Полікарп зазначив, що церква Московськго патріархату в’їхала у Лавру, "коли та була в жахливому стані", і привела її до ладу.

Також він додав, що в 90-х роках провели реконструкцію іконостасу у Лаврі.

Додамо, Рада зобов'язала УПЦ МП вказувати у своїй назві приналежність до Російської православної церкви.

Нагадаємо, вчора вдень на території Києво-Печерської лаври загорілася окрема двоповерхова будівля, де проводилася реконструкція. Пожежу вдалося загасити лише через три години, вогонь знищив близько 400 кв. м, у тому числі перекриття між дахом і другим поверхом. Постраждалих і загиблих у результаті пожежі немає.