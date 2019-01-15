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В УПЦ МП заявили, що не збираються покидати Києво-Печерську лавру

Оскільки "вони українці та будуть жити на своїй землі"
Українська православна церква Московського патріархату ( УПЦ МП) заявляє, що не планує виїжджати з Києво-Печерської лаври чи вивозити святині до Росії. Про це на брифінгу у Києві 15 січня повідомив архімандрит УПЦ МП Полікарп.
В УПЦ МП заявили, що не збираються покидати Києво-Печерську лавру Фото: rawstory.com

Архімандрит зазначив, що священики УПЦ МП покидати святиню не збираються, оскільки "вони українці та будуть жити на своїй землі".

"Ми нікуди звідси виїжджати не збираємося і вивозити святині та Лаврську велику дзвіницю через Дніпро тягнути у Москву не збираємося", - сказав представник УПЦ МП.

Архімандрит Полікарп зазначив, що церква Московськго патріархату в’їхала у Лавру, "коли та була в жахливому стані", і привела її до ладу.

Також він додав, що в 90-х роках провели реконструкцію іконостасу у Лаврі.

Додамо, Рада зобов'язала УПЦ МП вказувати у своїй назві приналежність до Російської православної церкви.

Нагадаємо, вчора вдень на території Києво-Печерської лаври загорілася окрема двоповерхова будівля, де проводилася реконструкція. Пожежу вдалося загасити лише через три години, вогонь знищив близько 400 кв. м, у тому числі перекриття між дахом і другим поверхом. Постраждалих і загиблих у результаті пожежі немає.

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15 01 2019 23:33
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