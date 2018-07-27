В УПЦ МП заявили про блокування автобусів з вірянами з боку працівників СБУ в Запоріжжі

У СБУ пояснили, що їм надійшло повідомлення про мінування автобусів

Віряни Української православної церкви заявили, що працівники Служби безпеки України заблокували проїзд п'яти автобусів Запорізької єпархії УПЦ під час технічної зупинки у Запоріжжі.

Священик Олександр Микитенко розповів, що під час зупинки до них під’їхало чотири легкові автомобілі представницького класу, повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

"З автівок вийшло близько десяти співробітників СБУ. Вони заявили, що нібито надійшло повідомлення про мінування наших автобусів. Ці люди у грубій формі почали вимагати від священика нашої колони, щоб він їм підкорився і щоб усі вийшли з автобусів та дали можливість їх оглянути вибухотехнікам, які повинні буцімто під’їхати", - зазначив Микитенко.

Він додав, що протягом більш ніж півтори години до них так ніхто і не приїхав та о третій годині ночі автобуси виїхали до Києва.