В УПЦ МП заявили про блокування автобусів з вірянами з боку працівників СБУ в Запоріжжі
Священик Олександр Микитенко розповів, що під час зупинки до них під’їхало чотири легкові автомобілі представницького класу, повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.
"З автівок вийшло близько десяти співробітників СБУ. Вони заявили, що нібито надійшло повідомлення про мінування наших автобусів. Ці люди у грубій формі почали вимагати від священика нашої колони, щоб він їм підкорився і щоб усі вийшли з автобусів та дали можливість їх оглянути вибухотехнікам, які повинні буцімто під’їхати", - зазначив Микитенко.
Він додав, що протягом більш ніж півтори години до них так ніхто і не приїхав та о третій годині ночі автобуси виїхали до Києва.
Нагадаємо, у хресній ході в Києві 27-28 липня, як очікується, візьмуть участь по 100 тисяч мирян Української православної церкви Київського і Московського патріархатів. Про це повідомив у вівторок, 24 липня, глава столичної поліції Андрій Крищенко.
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