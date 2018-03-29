В уряді кажуть про порозуміння з угорцями Закарпаття щодо мови освіти
За її словами, минулої п'ятниці відбулася зустріч міністра освіти України Лілії Гриневич з угорською громадою з Закарпаття, під час якої вдалося "зняти всі занепокоєння, які виникають в угорської громади" щодо закону про освіту.
"Фактично зараз на рівні громади і Міністерства освіти вже є взаєморозуміння щодо того, які заходи задовольнять громаду, як це можливо реалізувати", - наголосила заступник глави МЗС в ефірі "Радіо НВ", інформує УНІАН.
"З моєї точки зору ми змогли вибудувати відносини з громадою, що зараз дуже важливо, і вже не може бути предметом спекуляцій на рівні Європейського Союзу чи НАТО", - вважає Зеркаль.
Нагадаємо, що Європейська комісія "За демократію через право", більше відома як Венеціанська комісія, опублікувала рішення щодо мовних положень закону України "Про освіту".
Документ містить низку рекомендації для України, але водночас – вважає, що права угорськомовної меншини та інших меншин країн-членів ЄС можуть бути дотримані без внесення змін до сьомої статті закону, тобто тієї, якою встановлюється мова навчання.
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