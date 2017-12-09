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В Уряді очікують зниження цін на автогаз до 12 гривень

Раніше ціни на скраплений газ в Україні встановили абсолютний рекорд
Роздрібні ціни на автогаз можуть знизитися після пікового періоду їх зростання і подальшого зниження оптової вартості цього виду пального до 12,2 гривень за літр.
В Уряді очікують зниження цін на автогаз до 12 гривень Фото: vseprokiev.com.ua

"З огляду на динаміку значного (майже на 25%) зниження гуртових цін на скраплений газ, є об'єктивні підстави для пропорційного зниження роздрібних цін на цей вид пального в найкоротші терміни... Роздрібна ціна повинна знизитися приблизно на таку саму величину (як і оптова - ред): 16,5-4,3 = 12,2 грн за літр", - йдеться в опублікованому на сайті Української асоціації скрапленого газу листі Департаменту нафтогазового комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Також зазначається, що 6 і 8 вересня відбулися аукціони з продажу автогазу виробництва двох найбільших українських виробників - компаній "Укргазвидобування" і "Укрнафта", в результаті яких оптові ціни знизилися до 10,9-11,3 грн за літр (на товар "Укрнафти") і до 12,2-12,7 грн за літр (на газ від "Укргазвидобування").

За даними консалтингової компанії UPECO, що спеціалізується на ринках енергоносіїв, роздрібні ціни на автогаз продовжують знижуватися з початку вересня, і станом на 12 вересня середня вартість цього виду пального по Україні становила 15,20 грн за літр.

Нагадаємо, станом на 22 серпня,  ціна автогазу на АЗС продовжила зростати. Середня ціна газу по Україні у вівторок збільшилася на 18 коп. / Л до 16,16 грн / л.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав таку ситуацію "змовою та диверсією проти України" і доручив профільним міністерствам і відомствам розібратися з ситуацією на ринку скрапленого газу та вжити заходів щодо зниження вартості палива.

Відзначимо, що на початку червня СБУ викрила більшість імпортерів паливно-мастильних матеріалів і скрапленого газу в масштабних фінансових махінаціях.

У кримінальному провадженні, в рамках якого СБУ заблокувала рахунки і ресурси ряду імпортерів зрідженого газу, бере участь 31 юридична особа, в тому числі п'ять імпортерів ЗВГ і два експедитора.

Проте, від початку вересня зафіксували зниження цін на скраплений газ. Ціни зменшились у рамках від 10 до 80 копійок за літр.

Зараз у середньому по країні автогаз коштує 15,37 грн/л, але купити його можна й за 13,50 грн/л.

 
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12 09 2017 21:56
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