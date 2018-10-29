Українцям можуть дозволити не працювати у разі затримки зарплати

Наразі проект закону направлено на погодження до зацікавлених органів виконавчої влади та сторін соціального діалогу

У Міністерстві соціальної політики розробили законопроект, яким може бути запроваджено посилення захисту прав працівників у разі порушення строків виплати заробітної плати.

"Директоратом норм та стандартів гідної праці Міністерства соціальної політики розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників на своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати у випадку неплатоспроможності роботодавця", - повідомляється на сайті Мінсоцполітики..

У разі порушення строків виплати заробітної плати законопроект передбачає сплату роботодавцем працівнику пені у розмірі облікової ставки Національного банку України за кожний день затримки понад 15 днів.

Також працівнику може бути надано право тимчасово припинити виконання роботи у разі затримки виплати заробітної плати на термін більше 15 днів.

Окрім цього, передбачається виплата працівнику компенсації у розмірі трьох середньомісячних заробітних плат (за останні 12 місяців), у разі порушення справи про банкрутство роботодавця чи припинення трудового договору у разі звільнення працівника до порушення зазначеної справи.

Наразі проект закону направлено на погодження до зацікавлених органів виконавчої влади та сторін соціального діалогу.

Нагадаємо, що під Лисичанськом Луганської області 16 шахтарів шахти імені Капустіна десяту добу страйкують на глибині 600 метрів під землею. Причиною протесту стала 4-місячна заборгованість по заробітній платі.