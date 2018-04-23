В Уряді просять РНБО заборонити суднам РФ заходити у внутрішні води України
Це питання розглядалося 23 квітня під час наради під керівництвом заступника міністра інфраструктури Юрія Лавренюка в присутності представників Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ, Державної прикордонної служби, Служби зовнішньої розвідки та представництва президента в Криму, повідомляється на сайті міністерства.
"Це неприпустимо, коли під час агресії з боку Російської Федерації річками України, де перебувають об'єкти критичної інфраструктури, ходять російські судна. Ми будемо ініціювати заборону ходу російських суден річками України", - заявив Лавренюк.
Учасники наради також обговорили питання суднозаходів у закриті морські порти Криму, перекриття Керченської протоки в зв'язку з будівництвом Керченського моста і вимушеної взаємодії суден, які прямують до портів Азовського регіону, з Керченським морським торговельним портом.
Нагадаємо, в березні минулого року Україна вперше конфіскувала іноземне судно, що заходило в Крим.
10 квітня Україна заарештувала російське судно-земснаряд у справі про незаконний видобуток піску в Каркинітській затоці Чорного моря.
Раніше, суд заарештував затримане в Азовському морі російське риболовецьке судно "Норд".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?Або чому іноді варто поговорити про політику за партією шахів?
- Кандидат от района Солнцево. Что связывает Трампа с российскими ОПГДональд Трамп, в отношении которого продолжается расследование о сговоре с Кремлем, пытался выйти на российский рынок через Солнцевскую преступную группировку, а его контакты с российской организованной преступностью намного шире, чем предполагалось ранее