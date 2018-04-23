В Уряді просять РНБО заборонити суднам РФ заходити у внутрішні води України

"Це неприпустимо, коли під час агресії річками України ходять російські судна"

Міністерство інфраструктури має намір просити Раду національної безпеки і оборони ініціювати заборону заходити російським суднам у внутрішні водні шляхи України через високий рівень терористичних загроз.

Це питання розглядалося 23 квітня під час наради під керівництвом заступника міністра інфраструктури Юрія Лавренюка в присутності представників Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ, Державної прикордонної служби, Служби зовнішньої розвідки та представництва президента в Криму, повідомляється на сайті міністерства.

"Це неприпустимо, коли під час агресії з боку Російської Федерації річками України, де перебувають об'єкти критичної інфраструктури, ходять російські судна. Ми будемо ініціювати заборону ходу російських суден річками України", - заявив Лавренюк.

Учасники наради також обговорили питання суднозаходів у закриті морські порти Криму, перекриття Керченської протоки в зв'язку з будівництвом Керченського моста і вимушеної взаємодії суден, які прямують до портів Азовського регіону, з Керченським морським торговельним портом.

Нагадаємо, в березні минулого року Україна вперше конфіскувала іноземне судно, що заходило в Крим.

10 квітня Україна заарештувала російське судно-земснаряд у справі про незаконний видобуток піску в Каркинітській затоці Чорного моря.

Раніше, суд заарештував затримане в Азовському морі російське риболовецьке судно "Норд".