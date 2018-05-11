Кириленко припустив, що Хуг завжди був на стороні агресора
"Якщо Александр Хуг, як заступник керівника спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, не вважає Росію агресором, значить він стояв весь час на російській точці зору про "внутрішній конфлікт в Україні", - написав він.
Також Кириленко назвав позицію Хуга "абсурдною" .
"Ну і який це тоді моніторинг, коли росіян вони бачили, а російську агресію не визнають?", - обурився він.
Якщо Александр Хуг як заступник керівника спецмоніторингової місії ОБСЄ не вважає Росію агресором,значить він стояв весь час на російській точці зору про "внутрішній конфлікт в Україні".Ну і який це тоді моніторинг,коли росіян вони бачили, а російську агресію не визнають? Абсурд!— В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 5 листопада 2018 р.
Раніше Хуг підтвердив, що місія виявила на Донбасі кадрових військових із Росії, але не визнав РФ агресором.
31 жовтня колишній перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг, який пішов з посади 1 листопада, заявив, що залишає Україну з відчуттям тривоги, оскільки за чотири роки "мало що змінилось", але сподівається, що війну ще можна закінчити.
Нагадаємо, що 25 жовтня Foreign Policy опублікувало інтерв'ю з Хугом, в якому той розповів, що моніторингова місія бачить, як колони техніки їдуть з РФ на Донбас, проте припускає, що люди в російській формі в ОРДЛО можуть і не бути росіянами.
Згодом американське видання Foreign Policy виправило інтерв'ю з Хугом, видаливши цитату, де він каже, що прямих доказів присутності росіян у лавах бойовиків в ОБСЄ немає.
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