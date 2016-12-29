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В уряді розповіли, коли в Україні з'являться перші платні дороги

Це буде базою для концесійних доріг, - Омелян
Міністерство інфраструктури веде переговори з двома інвесторами, які готові як експеримент побудувати першу ділянку платних доріг в Україні.
В уряді розповіли, коли в Україні з Фото:ta4anu.com.ua

"У нас проведено переговори з двома компаніями західними, які теоретично готові спробувати (побудувати платні дороги. - Ред.), як воно піде в Україні - взяти невеликі відрізки, декілька десятків кілометрів для того, щоб просто мати експеримент. Я думаю, що наступного року ми почнемо з ними цю роботу", - сказав міністр інфраструктури Володимир Омелян в інтерв'ю "Цензор.нет" .

Він наголосив, що інвестори зможуть почати будувати через рік, а дорога буде через два-три роки. Паралельно з переговорами з інвесторами ведеться робота над новим концесійним законодавством.

"Я думаю, що закон буде десь у березні-квітні, дай Бог, представлений у Верховній Раді. Планувався на грудень, але трошки не встигає та міжнародна юридична компанія, яка взялася за його розробку. Це буде базою для концесійних доріг. Концесійні дороги можливі лише паралельно до наявних державних безплатних доріг", - зазначив міністр.

Нещодавно Петро Порошнко заявив, що у 2017 році наявні об'єднані територіальні громади (ОТГ) отримають можливість використати близько 9 мільярдів гривень на важливі проекти - лікарні, дороги, котельні.

Також президент  підписав три закони, які передбачають створення Дорожнього фонду і змінюють систему управління автодорогами загального користування.

 
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29 12 2016 17:55
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