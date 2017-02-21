В уряді розповіли про результати зустрічі з блокадниками Донбасу
"Після того як Володимир Гройсман закликав до діалогу всіх зацікавлених у вирішенні ситуації щодо "вугільної блокади", до нього звернулися представники учасників блокади щодо зустрічі і обговорення проблеми. Така зустріч вчора відбулася", - повідомив речник прем'єра Дмитро Столярчук у Facebook.
Зазначено, що під час цієї зустрічі голова Уряду ще раз наголосив, що від блокади постраждають в першу чергу звичайні українці – є ризики перебоїв з подачею тепла, з забезпеченням електрикою, з можливою втратою робочих місць.
Прем'єр також висловився за посилення боротьби з контрабандою на територіях, прилеглих до АТО, і посилення контролю за товарами, які переміщуються між підконтрольними і непідконтрольними територіями, і зазначив що рішення в цій сфері, що відносяться до повноважень Кабінету міністрів – Уряд готовий приймати.
В той же час він наголосив, що ситуація в енергетиці і стратегія набуття Україною енергонезалежності має бути предметом широкого політичного діалогу, оскільки вони потребують кроків як з боку виконавчої, так і законодавчої гілок влади.
Зазначимо, "Штаб блокади торгівлі з окупантами" висунув прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману дві умови.
Нагадаємо, що сьогодні під будівлею парламенту проходить протестна акція, її учасники вимагають від влади офіційно заборонити торговельні відносини з окупованими районами Донецької і Луганської областей.
Відзначимо, що вже черговий тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.
Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами.
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