В уряді розповіли про результати зустрічі з блокадниками Донбасу

Прем'єр також висловився за посилення боротьби з контрабандою на територіях, прилеглих до АТО

Під час зустрічі з блокадниками Донбасу прем'єр Володимир Гройсман наголосив, що від блокади постраждають у першу чергу звичайні українці.

"Після того як Володимир Гройсман закликав до діалогу всіх зацікавлених у вирішенні ситуації щодо "вугільної блокади", до нього звернулися представники учасників блокади щодо зустрічі і обговорення проблеми. Така зустріч вчора відбулася", - повідомив речник прем'єра Дмитро Столярчук у Facebook.

Зазначено, що під час цієї зустрічі голова Уряду ще раз наголосив, що від блокади постраждають в першу чергу звичайні українці – є ризики перебоїв з подачею тепла, з забезпеченням електрикою, з можливою втратою робочих місць.

Прем'єр також висловився за посилення боротьби з контрабандою на територіях, прилеглих до АТО, і посилення контролю за товарами, які переміщуються між підконтрольними і непідконтрольними територіями, і зазначив що рішення в цій сфері, що відносяться до повноважень Кабінету міністрів – Уряд готовий приймати.

В той же час він наголосив, що ситуація в енергетиці і стратегія набуття Україною енергонезалежності має бути предметом широкого політичного діалогу, оскільки вони потребують кроків як з боку виконавчої, так і законодавчої гілок влади.

Зазначимо, "Штаб блокади торгівлі з окупантами" висунув прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману дві умови.