Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

В уряді розповіли, скільки часу треба на осучаснення "Укрзалізниці"

Реформа "Укрзалізниці" мала відбутися ще 10 років тому назад
При бажанні, основні якісні перетворення в роботі "Укрзалізниці" займуть 3 роки, а перші помітні результати можуть бути помітними вже за 1 рік реформ
В уряді розповіли, скільки часу треба на осучаснення "Укрзалізниці" Фото: biz.nv.ua

Про це розповів міністр транспорту та інфраструктури Володимир Омелян в ефірі Еспресо.TV.

"З реформами ми дуже запізниля, але я, тим не менше переконаний, що наполеглива праця впродовж 3-х років може дати системний результат. А якісні покращення в пасажирському сервісі та у вантажних перевезеннях можливо забезпечити протягом 1 року, аби цього лиш хотілося", - пояснив міністр.

На його думку, реформа "Укрзалізниці" мала відбутися ще 10 років тому назад, але у її проведенні не зацікавлені "ті люди, які живуть за рахунок ресурсу і України, і "Укрзалізниці, які збирають корупційний податок з угод".

При цьому, за словами Омеляна, нині компанія перебуває "у такому поганому стані, як ніколи".

Нагадаємо, раніше Володимир Омелян заявив, що представники керівництва Німеччини попередньо висловили готовність передати Україні електричний рухомий склад для залізниць.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 11 2017 23:48
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Галасюк: Через контрабанду Україна втрачає ринки, гроші, виробництво та людський капітал

Галасюк: Через контрабанду Україна втрачає ринки, гроші, виробництво та людський капітал

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.