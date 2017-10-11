В уряді розповіли, скільки часу треба на осучаснення "Укрзалізниці"
Про це розповів міністр транспорту та інфраструктури Володимир Омелян в ефірі Еспресо.TV.
"З реформами ми дуже запізниля, але я, тим не менше переконаний, що наполеглива праця впродовж 3-х років може дати системний результат. А якісні покращення в пасажирському сервісі та у вантажних перевезеннях можливо забезпечити протягом 1 року, аби цього лиш хотілося", - пояснив міністр.
На його думку, реформа "Укрзалізниці" мала відбутися ще 10 років тому назад, але у її проведенні не зацікавлені "ті люди, які живуть за рахунок ресурсу і України, і "Укрзалізниці, які збирають корупційний податок з угод".
При цьому, за словами Омеляна, нині компанія перебуває "у такому поганому стані, як ніколи".
Нагадаємо, раніше Володимир Омелян заявив, що представники керівництва Німеччини попередньо висловили готовність передати Україні електричний рухомий склад для залізниць.
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