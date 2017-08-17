В уряді розповіли, скільки кримчан хоче повернення півострова до України
Про це вона розповіла в інтерв'ю "Апострофу".
"Дані, які озвучив Меджліс - 34,2% людей, які ходили на "референдум" - за моїми відчуттями, відповідають дійсності", - сказала Джапарова.
За її словами, на окупованому півострові третина жителів дійсно дотримується точки зору – "хоч каміння з неба".
При цьому ще третина людей мають активну проукраїнську позицію і готові боротися за Україну. Решті ж подальша доля Криму байдужа.
"Це розуміємо ми. І це розуміє Росія, яка свої інформаційні зусилля як раз і спрямовує переважно на тих, кому все одно - аби максимально конвертувати їх на свою сторону", - зазначила вона.В уряді розповіли, скільки кримчан хоче повернення півострова до України.
Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ України висловило категоричний протест та обурення у зв’язку з черговою хвилею політичних репресій та порушень прав людини з боку Кремля щодо громадян України.
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