На окупованому півострові третина жителів дійсно дотримується точки зору – "хоч каміння з неба"

Виконуюча обов'язки міністра інформаційної політики Еміне Джапарова поділилася своєю точкою зору з приводу кількості людей, які очікують деокупації Криму

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Апострофу".

"Дані, які озвучив Меджліс - 34,2% людей, які ходили на "референдум" - за моїми відчуттями, відповідають дійсності", - сказала Джапарова.

За її словами, на окупованому півострові третина жителів дійсно дотримується точки зору – "хоч каміння з неба".

При цьому ще третина людей мають активну проукраїнську позицію і готові боротися за Україну. Решті ж подальша доля Криму байдужа.

"Це розуміємо ми. І це розуміє Росія, яка свої інформаційні зусилля як раз і спрямовує переважно на тих, кому все одно - аби максимально конвертувати їх на свою сторону", - зазначила вона.В уряді розповіли, скільки кримчан хоче повернення півострова до України.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ України висловило категоричний протест та обурення у зв’язку з черговою хвилею політичних репресій та порушень прав людини з боку Кремля щодо громадян України.