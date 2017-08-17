Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В уряді розповіли, скільки кримчан хоче повернення півострова до України

На окупованому півострові третина жителів дійсно дотримується точки зору – "хоч каміння з неба"
Виконуюча обов'язки міністра інформаційної політики Еміне Джапарова поділилася своєю точкою зору з приводу кількості людей, які очікують деокупації Криму
В уряді розповіли, скільки кримчан хоче повернення півострова до України Фото: radiosvoboda.org

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Апострофу".

"Дані, які озвучив Меджліс - 34,2% людей, які ходили на "референдум" - за моїми відчуттями, відповідають дійсності", - сказала Джапарова.

За її словами, на окупованому півострові третина жителів дійсно дотримується точки зору – "хоч каміння з неба".

При цьому ще третина людей мають активну проукраїнську позицію і готові боротися за Україну. Решті ж подальша доля Криму байдужа.

"Це розуміємо ми. І це розуміє Росія, яка свої інформаційні зусилля як раз і спрямовує переважно на тих, кому все одно - аби максимально конвертувати їх на свою сторону", - зазначила вона.В уряді розповіли, скільки кримчан хоче повернення півострова до України.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ України висловило категоричний протест та обурення у зв’язку з черговою хвилею політичних репресій та порушень прав людини з боку Кремля щодо громадян України.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 08 2017 21:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Людство в черговій крайності: чому ми так боїмося штучного інтелекту

Людство в черговій крайності: чому ми так боїмося штучного інтелекту

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.