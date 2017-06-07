В уряді розробили нову реформу газового ринку

Урядовий Комітет схвалив законопроект, який покликаний навести порядок в питанні використання газорозподільних мереж в Україні

Кабінет міністрів України підготував новий законопроект про використання державних газорозподільних мереж.

"Щойно Урядовий Комітет з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливо-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності схвалив законопроект, який покликаний навести порядок у питанні використання газорозподільних мереж в Україні", - повідомив віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон на своїй Facebook-сторінці.

За його словами, уряд врахував зауваження парламентаріїв і напрацював абсолютно новий законопроект. Їм будуть внесені зміни в 3 чинні закони України: про трубопровідний транспорт, ринок природного газу та управління об'єктами державної влади.

"Більшість газорозподільних мереж мають державну форму власності і всі вони використовуються приватними компаніями безкоштовно. Це недопустимо. Користуєшся державним майном, треба відповідно за це платити", - додав Кістіон.

За його словами, документ буде винесений на розгляд уряду на найближчому його засіданні.

Нагадаємо, Україна після закінчення опалювального сезону 2016/2017 років збільшила запаси газу у своїх підземних сховищах (ПСГ) на 38,3%, свідчать оперативні дані ПАТ "Укртрансгаз".

Разом з тим, заборгованість населення за газопостачання у травні 2017 року зросла майже вдвічі порівняно з показником на кінець квітня і досягла 11,3 млрд гривень.