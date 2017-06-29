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В уряді спростували інформацію про повторну кібератаку

Урядовий портал тимчасово не працює через технічні роботи
У Кабінеті Міністрів України спростували інформацію про повторну кібератаку.
В уряді спростували інформацію про повторну кібератаку Фото: slovoidilo.ua

Про це заявив міністр Олександр Саєнко.

"Хочу всіх заспокоїти: ніякої повторної атаки немає. Урядовий портал тимчасово не працює через технічні роботи.​ І н​айближчим часом ​працюватиме в штатному режимі.​ Кібератака, що відбулась у вівторок, не спричинила настільки значних наслідків, щоб серйозно вплинути на роботу СКМУ", – сказав міністр.

До цього менеджер з інформації та IT ради підприємців при Кабінеті Міністрів Іван Бердецький заявив, що уряд зазнав повторної хакерської атаки.

Нагадаємо, в НБУ повідомили, що банківська система відновлює роботу після хакерських атак.

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29 06 2017 17:45
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