CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Кабінеті Міністрів України спростували інформацію про повторну кібератаку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В уряді спростували інформацію про повторну кібератаку
Урядовий портал тимчасово не працює через технічні роботи
Фото: slovoidilo.ua
Про це заявив міністр Олександр Саєнко.
"Хочу всіх заспокоїти: ніякої повторної атаки немає. Урядовий портал тимчасово не працює через технічні роботи. І найближчим часом працюватиме в штатному режимі. Кібератака, що відбулась у вівторок, не спричинила настільки значних наслідків, щоб серйозно вплинути на роботу СКМУ", – сказав міністр.
До цього менеджер з інформації та IT ради підприємців при Кабінеті Міністрів Іван Бердецький заявив, що уряд зазнав повторної хакерської атаки.
Нагадаємо, в НБУ повідомили, що банківська система відновлює роботу після хакерських атак.
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29 06 2017 17:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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