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В уряді запевняють, що ціна на електроенергію знизиться

Ціна на газ залишається стабільною
Наразі є всі підстави говорити про подальше зниження ціни на електроенергію в Україні.
В уряді запевняють, що ціна на електроенергію знизиться Фото: real-vin.com

Енергетичний баланс країни на 2018 рік передбачає подальше зростання атомної енергетики завдяки рішенням, що були ухвалені за рахунок зміни складу в літній період теплової генерації.

"Тому є всі підстави для того, що ми можемо говорити про подальше зниження ціни на електроенергію, але НКРЕКП буде його прораховувати. Ми говоримо про ціну на газ, вона залишається стабільною і ми говоримо про те, що вона може знизитися. Ми враховуємо в тому числі останні 12 місяців, як росла на хабах загальна ціна", - заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, повідомляє "112 Україна".

Раніше Міністр енергетики Ігор Насалик прогнозував продовження надзвичайних заходів в енергетиці до середини вересня.

Нагадаємо, що надзвичайний стан в енергетиці України, згідно з розпорядженням уряду №103, набув чинності з 16 лютого.

 

 

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09 08 2017 08:56
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