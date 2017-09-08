В уряді запевняють, що ціна на електроенергію знизиться

Наразі є всі підстави говорити про подальше зниження ціни на електроенергію в Україні.

Енергетичний баланс країни на 2018 рік передбачає подальше зростання атомної енергетики завдяки рішенням, що були ухвалені за рахунок зміни складу в літній період теплової генерації.

"Тому є всі підстави для того, що ми можемо говорити про подальше зниження ціни на електроенергію, але НКРЕКП буде його прораховувати. Ми говоримо про ціну на газ, вона залишається стабільною і ми говоримо про те, що вона може знизитися. Ми враховуємо в тому числі останні 12 місяців, як росла на хабах загальна ціна", - заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, повідомляє "112 Україна".

Раніше Міністр енергетики Ігор Насалик прогнозував продовження надзвичайних заходів в енергетиці до середини вересня.