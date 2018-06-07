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В уряді вирішили посилити відповідальність туроператорів

Від кінця червня сотні українських туристів були заблоковані в аеропортах кількох країн
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України має намір посилити відповідальність туроператорів.
В уряді вирішили посилити відповідальність туроператорів Фото: trans-port.com.ua

Голова міністерства Степан Кубів доручив створити робочу групу для врегулювання ситуації на туристичному ринку, повідомляє прес-служба відомства.

Зокрема, вона має напрацювати пропозиції змін до чинного законодавства щодо:

посилення ліцензійних вимог до провадження туроператорської діяльності;

створення дієвого механізму реалізації цивільної відповідальності туроператора перед туристами;

підвищення розміру фінансового забезпечення туроператорів;

встановлення адміністративної відповідальності туроператорів за порушення законодавства у сфері туризму.

Нагадаємо, що заступник міністра економічного розвитку Михайло Титарчук заявив, що в Україні значно збільшилась кількість охочих відпочити, через що у чартерних авіаперевізників не вистачає пасажиромісць і відбуваються затримки рейсів.

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06 07 2018 09:19
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