В уряді вирішили посилити відповідальність туроператорів
Голова міністерства Степан Кубів доручив створити робочу групу для врегулювання ситуації на туристичному ринку, повідомляє прес-служба відомства.
Зокрема, вона має напрацювати пропозиції змін до чинного законодавства щодо:
посилення ліцензійних вимог до провадження туроператорської діяльності;
створення дієвого механізму реалізації цивільної відповідальності туроператора перед туристами;
підвищення розміру фінансового забезпечення туроператорів;
встановлення адміністративної відповідальності туроператорів за порушення законодавства у сфері туризму.
Нагадаємо, що заступник міністра економічного розвитку Михайло Титарчук заявив, що в Україні значно збільшилась кількість охочих відпочити, через що у чартерних авіаперевізників не вистачає пасажиромісць і відбуваються затримки рейсів.
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