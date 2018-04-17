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В уряді запропонували нараховувати субсидію і трудовий стаж заробітчанам

За даними польських політиків та урядовців, у Польщі працює до 2 млн українців
Міністр соціальної політики Андрій Рева запропонував нараховувати субсидію і трудовий стаж українцям, які працюють за кордоном.
В уряді запропонували нараховувати субсидію і трудовий стаж заробітчанам Фото: з вільних джерел

"Ми пропонуємо стимулювати їх (людей, що працюють за кордоном - ред) до добровільного страхування. Тобто ми готові давати субсидію сім'ям, де люди працюють за кордоном за умови, що вони добровільно застрахуються і заплатять внесок хоча б за 3 місяці", - заявив Рева в ефірі телеканалу 112 Україна.

"За 3 місяці мінімальний внесок - це 2500 гривень, а ми за це даємо їм субсидію і страхового стажу, який буде давати людям право на пенсію. Це стимулюючий момент, який повинен давати людям можливість користуватися системою соціального захисту", - зазначив міністр.

Нагадаємо, за даними польських політиків та урядовців, у Польщі працює до 2 млн українців.

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17 04 2018 16:23
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